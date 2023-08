Grave incidente nel lecchese, muore un motociclista di Vimercate

Grave incidente a Garlate in provincia di Lecco domenica pomeriggio 20 agosto verso le 14.30 è costato la vita a un motociclista 48enne residente a Vimercate. L’impatto violentissimo tra un auto e la moto del brianzolo è avvenuto sulla Sp72. Per il centauro purtroppo non c’è stato nulla da fare nonostante l’intervento immediato dei soccorsi presenti sul posto con due ambulanze e un’auto medica, che hanno accompagnato all’ospedale di Lecco altre due persone di 33 e 34 anni coinvolte nel sinistro in codice giallo e verde.

Grave incidente nel lecchese e lo scontro violento

La strada è stata chiusa per consentire l’intervento dei soccorsi da parte dei medici e dei sanitari e i carabinieri hanno così potuto ricostruire la dinamica. Pare che dopo una prima approssimativa ricostruzione dei fatti, la BMW proveniente da Lecco verso Garlate abbia svoltato a sinistra per imboccare via Filippetta nel momento in cui, dall’altro lato, stava per sopraggiungere la moto. La motocicletta avrebbe urtato l’auto finendo per scontrarsi contro una seconda macchina, una Volkswagen Tiguan che seguiva la BMW, la quale, nel tentativo di evitare l’impatto con la due ruote, ha urtato il muro a bordo strada.