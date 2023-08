Desio-Lissone: incidente in Valassina, coinvolti anche bambini

Incidente stradale nella serata di sabato 12 agosto lungo la statale 36, con lunghe code che si sono create in breve tempo data la giornata di esodo estivo. Sono tre i veicoli coinvolti, con a bordo anche bambini, uno dei quali molto piccolo.

Incidente in Valassina: Stradale e Croce rossa sul posto

L’incidente in Valassina del 12 agosto

La carambola si è verificata in direzione sud della Valassina tra Desio e Lissone. Lì hanno impattato una Mini Countryman, una Peugeot Station wagon e una Panda: la dinamica è ancora al vaglio della polizia stradale di Monza, arrivata sul posto per gestire il traffico ed eseguire i rilievi. Con gli agenti anche squadre di emergenza di Anas e un’ambulanza, arrivata dalla Croce rossa di Misinto, allertata in codice giallo (senza pericolo di vita per i coinvolti).

La strada è stata chiusa per la garantire la sicurezza, creando inevitabili code sulle corsie direzione sud. In un secondo momento apertura della corsia di sorpasso per permettere al traffico di defluire.