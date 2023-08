Bovisio Masciago: furgone si schianta su un albero davanti al passaggio a livello

Sono fuori pericolo i due passeggeri del furgone che nel pomeriggio del 18 agosto si è andato a schiantare contro un albero davanti al passaggio a livello di Bovisio Masciago.

Ennesimo incidente in corso Milano in questo 2023 che ha già visto diversi eventi stradali lungo questa dorsale che dalla Comasina porta al centro città. In alcuni casi si è assistito anche a ribaltamenti dei veicoli coinvolti, a causa delle alte velocità che si possono raggiungere percorrendo corso Milano.

Bovisio Masciago: furgone si schianta contro un albero, il conducente non aveva visto le sbarre del passaggio a livello

In questo caso l’incidente si è verificato in direzione sud, in uscita dalla città all’incrocio con via Matteotti. Per motivi ancora tutti da accertare, attorno alle 17 il conducente del furgone un 36enne straniero ha perso il controllo del mezzo, forse accortosi all’ultimo momento che il passaggio a livello davanti si stava abbassando. Il mezzo si è andato a schiantare contro uno degli alberi secolari.

Bovisio Masciago: furgone si schianta contro un albero, due feriti

Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia locale bovisiana con una ambulanza di Seregno Soccorso e una automedica del 118. I due passeggeri, il conducente e il collega che al momento della collisione si trovava di fianco, sono stati ricoverati al San Gerardo e a Garbagnate. Quest’ultimo con contusioni più gravi da tenere monitorate una notte in osservazione. Corso Milano a Bovisio continua ad essere un tratto a ridotta limitazione delle velocità di transito e ad alta incidenza di eventi stradali, anche in questo scorcio finale dell’estate 2023.