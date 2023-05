Incidente a Bovisio Masciago: nuovo ribaltamento, una donna ferita

Nuovo, pericoloso incidente con ribaltamento di una vettura, per le strade di Bovisio Masciago. Mercoledì la rocambolesca collisione si è verificata in via Redipuglia-via Venezia. Per fortuna, la conducente vittima del tamponamento non ha riportato ferite gravi. L’ultima volta era accaduto lungo corso Milano alla fine di marzo, e in quella occasione il conducente se l’era cavata con qualche escoriazione superficiale. Questa volta l’episodio si è verificato in via Redipuglia, dove un uomo alla guida della sua auto non ha rispettato lo stop, innescando lo spettacolare testacoda finito con un’altra macchina ferma su un fianco. Il tutto è avvenuto verso le 8 del mattino.

Incidente a Bovisio Masciago: desiana accompagnata in ospedale

Un 58enne residente in città, alla guida della sua auto non ha rispettato il segnale di stop ed ha colpito in pieno sulla fiancata destra un’altra auto, che invece arrivava da via Desio, condotta da una 36 enne desiana, che nel frattempo stava percorrendo via Venezia e che, a seguito del forte urto, si è ribaltata finendo sul fianco sinistro. La ragazza è riuscita fortunatamente ad uscire dall’abitacolo ed è stata poi trasportata dall’ambulanza in codice giallo per accertamenti presso il triage dell’Ospedale di Desio. Sul posto è intervenuta per i rilievi la pattuglia Pronto Intervento della Polizia Locale, coadiuvata dai Vigili Del Fuoco. Questi ultimi non sono dovuti intervenire in prima persona perché al loro arrivo la donna era già uscita dall’abitacolo. Le operazioni di rimozione del mezzo e ripulitura della sede stradale hanno richiesto diverse ore e la viabilità è tornata normale solo a mattina inoltrata.