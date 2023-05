Bovisio Masciago: pensionato milanese multato, identificato dai rifiuti abbandonati

Era arrivato in città da Milano, per scaricare rifiuti nel giardino che è il simbolo dell’impegno dei ragazzi delle scuole. La Polizia locale ha individuato e multato il pensionato milanese che aveva scelto proprio Bovisio Masciago, proprio il Parco Perlasca per disfarsi di tutti i resti di lavorazioni effettuate in un immobile della zona.

Bovisio Masciago: pensionato milanese multato, abbandonati secchi vuoti e resti di arredi

In primo luogo secchi di vernice ormai vuoti, ma anche resti di arredi e documenti infilati in alcune valigie. Il tutto gettato ai piedi di un cestino nei vialetti del Perlasca, come se fosse la discarica comunale. Uno scempio che è stato immediatamente individuato dai passanti, frequentatori del giardino che più volte è stato oggetto di interventi di riqualificazione urbana anche con il contributo dei ragazzi delle scuole, e che soprattutto non è passato inosservato agli occhi degli agenti della Polizia locale che hanno isolato il luogo del ritrovamento.

Bovisio Masciago: pensionato milanese multato, identificato da documenti buttati coi rifiuti

E si sono immediatamente messi sulle tracce dell’anonimo maleducato. Presi in esame i fogli e documenti rinvenuti nella catasta, i vigili sono riusciti a risalire all’identità dello scaricatore abusivo. Facile capire chi gli avesse affidato lo sgombero. A quel punto, agli agenti agli ordini del comandante Borgotti non è restato che raggiungere il pensionato che, con suo sommo stupore, si è visto contestare l’abbandono di rifiuti in un parco pubblico. Per lui si prospetta una sanzione pari a 200 euro.