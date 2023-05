Incidente sulla Monza-Saronno, morta all’ospedale una ragazza di 27 anni

Non ce l’ha fatta Elisa Mazzucchelli, la 27enne di Cislago che nella notte tra il 4 e il 5 maggio scorsi era rimasta coinvolta in un pauroso incidente tra una auto di passaggio e la motocicletta sulla quale viaggiava sul tratto bovisiano della Monza-Saronno. Troppo gravi le ferite riportate nella collisione avvenuta nel tratto subito dopo la rotatoria della Chiocciola, in territorio di Bovisio Masciago, e nel successivo volo sull’asfalto. La giovane era stata condotta d’urgenza all’Ospedale di Niguarda, ma le sue condizioni apparse subito gravissime non erano migliorate per tutto il fine settimana. Nello scorcio finale del fine settimana i sanitari sono stati costretti a dichiarare la morte cerebrale.

La collisione con una vettura all’altezza di Bovisio

Il conducente della moto, un ragazzo bovisiano, è stato portato in elisoccorso all’Ospedale di Circolo di Varese, è stato medicato delle ferite superficiali riportare ed è stato dimesso dopo poche ore. Ora starà ai carabinieri di Desio, intervenuti sul luogo dell’evento stradale nella notte tra giovedì e venerdì, accertare come sia potuto accadere che scooter e auto, siano entrati in collisione, mentre a pochi minuti dalla mezzanotte procedevano nella stessa direzione. Arrivati nel tratto che dalla rotatoria della Chiocciola porta al cavalcavia di Bovisio, i due mezzi sono entrati in contatto, probabilmente per un tentativo di sorpasso o per una frenata non controllata.