Vimercate: è Matteo Donchi la vittima dell’incidente stradale nel lecchese

Identificata la vittima del grave incidente di Garlate, si tratta del 47enne Matteo Donchi residente a Vimercate, che viaggiava sulla sua Ducati domenica pomeriggio 20 agosto mentre percorreva la sp72 in direzione di Lecco. L’impatto con una Bmw che svoltava a sinistra nella direzione opposta al centauro è stato fatale per il brianzolo. Nonostante l’intervento immediato dei paramedici con due ambulanze e un’auto medica il motociclista è morto sul colpo. Altre due persone di 33 e 34 anni sono invece trasportate in codice giallo e verde al pronto soccorso dell’ospedale di Lecco.

Vimercate: la vittima dell’incidente è Matteo Donchi, la dinamica

Sull’esatta dinamica del sinistro stanno indagando i carabinieri intervenuti sul posto e secondo una prima ricostruzione, come detto , una Bmw proveniente da Lecco verso Garlate abbia svoltato a sinistra per imboccare via Filippetta nel momento in cui, dall’altro lato, stava per sopraggiungere la moto. L’impatto è stato inevitabile e purtroppo mortale per il 47enne, che a quanto pare dopo essere entrato in collisione con la Bmw si sarebbe scontrato anche con una seconda vettura una Volkswagen Tiguan che seguiva la berlina.