Monza: parcheggi allo stadio per le partite, tutte le regole

È di 16mila tifosi il dato di partenza del piano traffico per la prossima stagione del Monza in serie A, campionato che inizia sabato, 19 agosto, con la trasferta dei biancorossi a Milano per la sfida d’esordio con l’Inter dopo la sconfitta in Coppa Italia con la Reggiana.

Monza: parcheggi allo stadio per le partite, conferme e novità

Il Comune di Monza ha sdoganato il piano parcheggi per le partite interne, la prima sabato 26 agosto quando all’U-Power stadium di viale Stucchi arriverà l’Empoli. Le previsioni del piano messo a punto da Monza Mobilità e approvato dalla giunta comunale parlano in media di 14mila tifosi locali e di 2mila ospiti. “La presente versione del piano tiene conto delle proposte avanzate dai soggetti interessati – recita il documento – delle valutazioni espresse dalla questura e dalla prefettura – per le rispettive competenze di legge – durante tavoli tecnici e riunioni del Cosp, nonché delle verifiche di carattere urbanistico, viabilistico e di sicurezza effettuate con la collaborazione del Comune di Monza (parcheggi) e dell’Agenzia di bacino (tpl, il trasporto pubblico, ndr). La presente versione del piano, previa approvazione da parte della questura, competente per legge, sarà posta in approvazione dalla giunta comunale di Monza” che nel frattempo ha varato la proposta di Monza Mobilità.

Intanto i conti: il centro sportivo si trova all’incrocio tra viale Stucchi e viale Sicilia dove si trovano, in prossimità, circa 900 stalli, oltre ai 360 già utilizzati in un’area ad est di viale Stucchi. Nelle vicinanze dello stadio sono presenti alcune fermate del trasporto pubblico locale – osserva il documento – dalle quali transitano alcune linee che effettuano il servizio ordinario indicativamente fino alle ore 22.00 dei giorni lavorativi. In più, “sulla base dei servizi di mobilità in essere durante il campionato di serie B, si è constatato che i parcheggi gestiti da Monza Mobilità sono stati utilizzati al massimo dal 20% degli acquirenti dei biglietti per lo stadio, valore poi attestato al 10-12% nelle ultime partite di campionato, caratterizzate dall’assenza di limitazioni di pubblico. In vista dell’inizio del campionato di serie A si intende raddoppiare l’offerta di sosta e potenziare il trasporto pubblico su gomma per offrire al pubblico un’alternativa all’uso dell’auto per raggiungere lo stadio”.

Monza: parcheggi allo stadio per le partite, le percentuali

I dati dicono anche che allo stadio il 75% dei tifosi ci arriva con l’auto, il 40% dei quali si stima utilizzeranno i parcheggi previsti; poi un 20% con gli autobus, un 2% in taxi, il 3% a piedi per “una parte di popolazione, quella già residente nel raggio di 1 km dal polo sportivo, raggiungerà lo stadio a piedi”.

E allora, la “presente versione del piano prevede la possibilità di parcheggiare in stalli regolamentati (ovvero gestiti da Monza Mobilità, o comunque a pagamento e finalizzati agli utenti dello stadio) 2.091 auto di cui 1.471 locali e 620 ospiti. Tali quantità corrispondono al numero degli stalli di cui è stata verificata la disponibilità allo stato attuale e per i quali non sussistono vincoli di fattibilità urbanistici o criticità di accesso. La disponibilità di alcune aree di parcheggio sono subordinate all’implementazione di provvedimenti di restrizione alla viabilità che vengono descritti nel testo, e che saranno oggetto di ordinanze”, il che significa che vengono resi disponibili in occasione delle partite.

L’obiettivo è offrire un posto auto ad almeno il 40% dei tifosi locali e a tutti i tifosi ospiti, con alcuni vincoli: per esempio il parcheggio da 151 posti accessibile da via Tognini (dietro lo stadio rispetto a viale Stucchi) “sarà utilizzato esclusivamente da Ac Monza per esigenze di servizio, ai sensi della convenzione per l’utilizzo dello stadio tra AC Monza e Comune di Monza, mediante il rilascio di un pass. Il computo degli stalli a servizio del pubblico è svolto sulla base delle risultanze della passata stagione”.

Monza: parcheggi allo stadio per le partite, il parcheggio viola

Il parcheggio viola all’angolo tra viale Stucchi e viale Sicilia comprende circa “260 stalli auto di cui 25 stalli disabili (da garantire nel parcheggio viola in quanto area più prossima allo stadio) oltre a 80 stalli moto. Come avvenuto nella seconda parte della scorsa stagione, sarà inibito il parcheggio nell’area a nord del gate 7 di accesso del pubblico allo stadio”. All’interno del parcheggio viola, lungo viale Stucchi, saranno localizzate 5 postazioni di commercianti ambulanti autorizzati.

Monza: parcheggi allo stadio per le partite, il parcheggio azzurro

Il piano parcheggi allo stadio di Monza per le partite di serie A

C’è poi il parcheggio azzurro: identificato lungo viale Stucchi tra l’incrocio con viale Sicilia e il cimitero, si tratta in realtà dell’area verde a cavallo delle carreggiate, che diventano spazi di sosta regolamentati. Perché? “Come constatato nelle ultime partite della scorsa stagione (2021-22, ndr), il tratto di viale Stucchi a sud-ovest dello stadio veniva già utilizzato dai tifosi locali come parcheggio; le auto si attestavano infatti in linea tra il margine della carreggiata e la corsia di emergenza creando una doppia criticità: intralcio alla circolazione dei veicoli e pericolo per i pedoni che scendendo dall’auto si incamminano a piedi verso lo stadio”.

Quindi? Niente di più facile: sono parcheggi a pagamento. “La scelta di regolamentare questa area di sosta è dettata dalla necessità di prevenire la sosta vietata e non regolamentata, garantendo maggiore sicurezza ai tifosi attraverso la realizzazione di circa 480 stalli auto. L’area di parcheggio viene creata attraverso la chiusura della carreggiata ovest del viale tra le rotatorie con viale Sicilia e a nord della rotatoria con via Salvadori, istituendo il doppio senso di circolazione della carreggiata est”.

Il parcheggio è a lisca di pesce tra la corsia di emergenza e la prima corsia veicolare (cioè a destra nel senso di marcia) e in linea lungo il parterre centrale (la zona a verde). “L’afflusso/deflusso è garantito attraverso la corsia interna con entrata all’area di parcheggio attraverso la rotatoria con viale Sicilia e deflusso attraverso la rotatoria con via Salvadori”.

A gestire la sosta in occasione delle partite, recita il piano, sono previste circa 31 persone, il doppio di quando il Monza giocava in serie B.

Monza: partite allo stadio, gli autobus

Per quanto riguarda il trasporto pubblico, l’Agenzia di bacino ha presentato uno studio di fattibilità per un servizio autobus “integrativo alle linee ordinarie da effettuarsi nei giorni/orari delle partite, con una capacità di circa 4.000 passeggeri in andata e altrettanti in ritorno”. Si parla del rinforzo della linea z206 nella tratta “porta Castello – Stadio” con corse aggiuntive nella tratta indicata “in modo da avere una frequenza di circa 5-8 minuti” e di linee rinforzate che “effettuano le fermate porta Castello (uscita binario 7 Stazione FS), via Mentana, via Foscolo incrocio Buonarroti, Cimitero di Monza, via Tiepolo (capolinea).

Monza: parcheggi allo stadio per le partite, quanto costano

Quindi i prezzi: i parcheggi arancioni per gli ospiti, i parcheggi viola, nero e verde costano un forfait di 10 euro che va dalle 3 ore prima della partita fino al massimo un’ora dopo la fine dell’incontro. Il parcheggio azzurro, quello sui lati di viale Stucchi dallo stadio fino al cimitero, costa 7 euro con le stesse regole. Infine gli autobus degli ospiti, destinati al parcheggio arancione, pagano 30 euro rispettando gli stessi limiti orari prima e dopo la partita.