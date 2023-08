Monza-Reggiana 1-2: gli ospiti rimontano nella ripresa con Nardi e Cigarini, brianzoli fuori dalla Coppa Italia

⏳ Finisce il match all’U-Power Stadium: la Reggiana sbanca Monza vincendo 2-1 grazie alle reti di Nardi e Cigarini. Per i biancorossi a segno D’Ambrosio nel primo tempo per la rete dell’illusorio vantaggio. Gara equilibrata in terra brianzola con i biancorossi che, prima di subire la rimonta, hanno sfiorato la rete del 2-1 con il neo entrato Vignato. La formazione di Palladino è calata nel gioco nel secondo tempo subendo la superiorità degli ospiti. Reggiana ai sedicesimi di Finale di Coppa Italia dove incontrerà il Genoa.

⚪🔴 48′ Corner del Monza: calcia V. Carboni a trovare la testa di Caldirola che non riesce a girare in rete.

⚠️ Assegnati 6 minuti di recupero.

🔄🔄 43′ Doppio cambio nella Reggiana: al posto di Portanova e Cigarini entrano Vergara e Kabashi.

🟤🟤 39′ Dagli undici metri si presenta Cigarini che spiazza Di Gregorio e porta in vantaggio la Reggiana. MONZA 1 – REGGIANA 2

⚽️ GOL DELLA REGGIANA ⚽️

🟤🟤 37′ Azione confusa in area di rigore, Di Gregorio atterra Vido e l’arbitro Santoro assegna il calcio di rigore per la squadra di Nesta.

🟤🟤 36′ Replica la Reggiana con Nardi che serve bene Portanova, il quale calcia in porta ma Di Gregorio è reattivo ed evita il sorpasso respingendo in corner.

⚪🔴 32′ Ghiotta occasione per Vignato che, a tu per tu con Bardi, si fa anticipare sul più bello da un grande intervento di Marcandalli che evita la rete del 2-1 smorzando la conclusione del classe 2004.

🔄 32′ Cambio nel Monza: al posto di Pablo Marì entrano A. Carboni.

🔄🔄 27′ Doppio cambio nel Monza: al posto di D’Ambrosio e Colpani entrano Izzo e V. Carboni.

🟤🟤 26′ Punizione velenosa per gli ospiti da posizione defilata: batte Cigarini e fa muro Caldirola che spazza la sfera.

🟨 25′ Ammonito Pablo Marì per un fallo commesso su Portanova.

🟤🟤 19′ I granata pervengono al pareggio; Cigarini appoggia per il subentrato Nardi che colpisce con una staffilata col destro indirizzata all’angolino alla destra di Di Gregorio. MONZA 1 – REGGIANA 1

⚽️ GOL DELLA REGGIANA ⚽️

🔄🔄🔄 18′ Triplo cambio nella Reggiana: al posto di Girma, Lanini e Varela entrano Nardi, Pettinari e Vido.

🟤🟤 17′ Contropiede granata con Girma che sfodera un tiro da fuori are sul quale la difesa brianzola si oppone in corner.

⚪🔴 15′ Biancorossi pericolosi sull’out di sinistra: cross del neo entrato F. Carboni che mette al centro, Mota Carvalho agguanta la sfera e calcia col tacco ma non impensierisce Bardi che blocca senza patemi.

🔄🔄 12′ Doppio cambio nel Monza: al posto di Kyriakopoulos e Caprari entrano F. Carboni e Vignato.

⚪🔴 11′ Conclusione di Colpani, dal limite dell’area, che sorvola la traversa.

🟤🟤 10′ Coraggiosa la squadra di Nesta che sta alzando il baricentro in questi minuti. Girma calcia centralmente per la comoda presa di Di Gregorio.

🟤🟤 8′ Si affaccia la Reggiana dalle parti di Di Gregorio con un tiro velleitario di Girma che non inquadra lo specchio della porta.

⚪🔴 6′ Altro corner per la squadra di Palladino: Colpani dalla bandierina e questa volta a svettare è Gagliardini, palla che sorvola la traversa.

⚪🔴 5′ La prima azione degna di nota arriva dopo cinque minuti: cross dalla sinistra di Kyriakopoulos ad imbeccare il colpo di testa di Colpani che finisce a lato.

📣 INIZIA LA RIPRESA ALL’U-POWER STADIUM!

⏳ Finisce il primo tempo all’U-Power Stadium: Monza in vantaggio grazie alla rete siglata da D’Ambrosio al 22′ su azione da corner. Biancorossi vicini più volte al raddoppio; la Reggiana di Nesta, quando può, non rinuncia ad attaccare.

⚠️ Assegnato 1 minuto di recupero.

⚪🔴 44′ Verticalizzazione rapida del Monza: tocco di Gagliardini per Caprari che lancia sulla corsa Colpani che fa partire una sassata da fuori area respinta a dovere da Bardi.

⚪🔴 41′ Sul ribaltamento di fronte è Colpani a calciare in diagonale col destro, palla a lato.

🟤🟤 40′ Iniziativa di Lanini che ci prova da fuori area con un destro radente che Di Gregorio controlla con sicurezza.

⚪🔴 34′ Rete annullata al Monza. Ciurria col tacco libera D’Ambrosio sulla destra, cross al centro del terzino per Gagliardini che realizza di testa ma viene segnalato fuorigioco per la posizione irregolare del numero 33 biancorosso.

⚪🔴 29′ Azione in verticale dei biancorossi: sombrero e controllo di Mota Carvalho, palla di Colpani che ispira il tiro fuori area di Caprari che non impensierisce Bardi.

⚪🔴 27′ Monza alla caccia del raddoppio: corner di Colpani a pescare in area l’inzuccata di Gagliardini che termina di poco a lato.

⚪🔴 24′ Traversone di Kyriakopoulos dalla sinistra per la girata al volo col sinistro di Colpani che finisce fuori misura.

⚪🔴 22′ Calcio d’angolo battuto da Caprari, la spizza Mota Carvalho per l’accorrente D’Ambrosio che sulla linea insacca in rete a porta sguarnita. Primo gol in maglia biancorossa per il terzino ex Inter. Monza 1 – Reggiana 0.

⚽️ GOL DEL MONZAAAAAAAAA ⚽️

⚪🔴 21′ Primo tiro in porta per la squadra di Palladino: Cross dalla sinistra di Kyriakopoulos per il colpo di testa di D’Ambrosio che viene deviato in corner da Bardi con un intervento prodigioso.

🟨 20′ Ammonito Girma per un fallo commesso in precedenza.

⚪🔴 17′ Buona trama di gioco del Monza: Caprari scucchiaia su Colpani sulla sinistra, il 28 biancorosso prova a cercare qualcuno in area con una palla morbida. Sfera che sfila sul fondo.

🟤🟤 7′ Reazione ospite con una conclusione velenosa di Portanova da fuori area indirizzata all’incrocio dei pali, Di Gregorio risponde presente smanacciando in corner.

⚠️ Presenti allo stadio Nicolò Rovella e Carlos Augusto, trasferiti rispettivamente alla Lazio e all’Inter, che hanno voluto salutare l’allenatore e i loro ex compagni di squadra.

⚪🔴 1′ Il primo sussulto è di marca biancorossa: iniziativa di D’Ambrosio per Ciurria che serve Caprari, il numero 10 prende la mira e calcia, la difesa granata devia in corner.

📣 INIZIA IL MATCH ALL‘U-POWER STADIUM!

🔘​ Dirige l’incontro il sig. Alberto Santoro della sezione di Messina. Assistenti: Thomas Miniutti di Maniago e Marco Ceolin di Treviso. Quarto ufficiale: Stefano Milone di Taurianova. VAR: Valerio Marini di Roma 1. AVAR: Giacomo Paganessi di Bergamo.

⏱️ Squadre in campo per il riscaldamento.

Le formazioni ufficiali

⚪🔴 Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Pablo Marí, Caldirola; Ciurria, Gagliardini, Pessina, Kyriakopoulos; Colpani, Caprari; Mota Carvalho. A disposizione: Sorrentino, Gori, Izzo, Machin, F. Carboni, Pedro Pereira, Birindelli, V. Carboni, Maric, Petagna, Bondo, A. Carboni, Cittadini, Vignato. All. Raffaele Palladino.

🟤🟤 Reggiana (4-3-1-2): Bardi; Fiamozzi, Romagna, Marcandalli, Pieragnolo; Portanova, Cigarini, Bianco; Girma; Varela Djamanca, Lanini. A disposizione: Satalino, Motta, Rozzio, Duarte, Vido, Shaibu, Libutti, Pettinari, Nardi, Vergara, Cavalllini, Guglielmotti, Kabashi. All. Alessandro Nesta.

Il Monza di Palladino torna in campo domenica 13 agosto alle 21.15 per il primo turno di Coppa Italia (dopo il preliminare) all’U-Power Stadium. Con la direzione di gara di Alberto Santoro di Messina, i biancorossi affrontano la Reggiana guidata da mister Alessandro Nesta, scelto per la panchina della squadra di Reggio Emilia dopo la promozione dello scorso anno in Serie B. La Reggiana ha sconfitto il Pescara per arrivare a Monza.

Si tratta dei 32esimi di Coppa Italia: chi vince se la vedrà con il Genoa, che ha già battuto il Modena 4-3 venerdì. Il turno successivo sarà contro la Lazio, già qualificata per diritto di classifica in campionato: su quel lato del tabellone, sempre agli ottavi, c’è già la casella coperta dalla Roma, che attende la migliore tra Cittadella (che ha sconfitto l’Empoli 2-1) e una tra Cremonese e Crotone, in campo lunedì 14. I sedicesimi si giocheranno a novembre, gli ottavi tra dicembre e gennaio, poi quarti a fine gennaio, semifinali in doppio turno ad aprile, finale a maggio.