Monza fuori dalla Coppa Italia: l’analisi di mister Palladino su partita, cambi e attacco

“Brucia sempre uscire, ma avere preso uno schiaffo oggi farà capire dove dobbiamo migliorare per arrivare pronti al campionato“. Mister Raffaele Palladino commenta con calma la prestazione del suo Monza eliminato, pronti via, dalla Coppa Italia da una Reggiana che merita il primo pensiero della conferenza stampa. Poi c’è spazio per l’analisi dell’attacco, per l’addio a Carlos Augusto, per i giovani che devono crescere.

Monza fuori dalla Coppa Italia: “Intanto complimenti alla Reggiana

“Intanto, vanno fatti i complimenti alla Reggiana che ha fatto una ottima partita in maniera coraggiosa e le sconfitte sono anche figlie delle prestazioni delle squadre avversarie. Noi non abbiamo fatto una delle nostre migliori partite, i ragazzi hanno dato tutto, hanno fatto secondo me a tratti anche delle ottime cose, anche una buona gara nel primo tempo mentre nel secondo ci siamo sfilacciati, siamo stati disordinati, lunghi. Con qualche scelta sbagliata“.

Monza fuori dalla Coppa Italia: “Brucia sempre uscire, ma ci servirà per capire”

“Ci servirà, è calcio d’agosto ed è importante per capire a che punto siamo della preparazione. Dopo che avevamo fatto un’ottima partita contro il Milan ci sono delle cose che dobbiamo aggiustare. Brucia sempre uscire, ma avere preso uno schiaffo oggi farà capire dove dobbiamo migliorare per arrivare pronti al campionato“.

Monza fuori dalla Coppa Italia: “D’Ambrosio e Pablo Mari cambi obbligati”

“D’Ambrosio e Pablo Mari sono stati due cambi obbligati per la condizione dalle gambe, per motivi diversi hanno cominciato da poco: D’Ambrosio è arrivato da dieci giorni, Pablo Marì ha saltato buona parte della preparazione per un problema. Abbiamo chiuso con tanti giovani che hanno bisogno di giocare e abbiamo pagato un po’ per l’assetto tattico. Avrei dovuto fare qualcosa davanti ma ho dato precedenza ai due cambi obbligati, nessun segnale alla società”.

Monza fuori dalla Coppa Italia: “In bocca al lupo a Carlos Augusto”

“Mi auguro che con il mercato aperto qualcosa succederà, ma a oggi devo ragionare con i giocatori che ho e sono soddisfatto degli attaccanti che ho. Certo noi abbiamo perso dodici gol e quelli per forza di cosa dovrò cercarli da qualche parte. Io Carlos Augusto lo amo, gli voglio davvero bene per quello che ha dato lo scorso anno: come allenatore sono dispiaciuto, umanamente sono strafelice per lui. Gli facciamo un grande in bocca al lupo, lo incontreremo tra qualche giorno. Detto questo davanti Kiriakopoulos ha fatto una buona gara, gli manca un po’ il minutaggio e bisogna aspettarlo ma sessanta minuti li ha retti bene, e anche Franco Carboni è in crescita”.