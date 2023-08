Ac Monza: Carlos Augusto passa all’Inter, l’operazione vale 13 milioni

Affare fatto per la cessione di Carlos Augusto? La notizia (con un condizionale fino alla conferma ufficiale delle squadre) è il passaggio del difensore e centrocampista brasiliano dall’Ac Monza all’Inter per la prossima stagione. Conferme indirette sono arrivate per ora da entrambe le società.

La formula dovrebbe essere quella di un prestito con obbligo di riscatto a 13 milioni di euro, operazione che si affianca alla cessione da parte dei nerazzurri di Gosens alll’Union Berlino per una quindicina di milioni. I biancorossi, scrive per esempio la Gazzetta dello sport, girerebbe poi il 40% della vendita di Carlos Augusto al Corinthias, “in base a un diritto sulla rivendita”.