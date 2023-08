Coppa Italia, Monza fuori, le pagelle: male davanti, Di Gregorio che errore!

Monza-Reggiana 1-2 (1-0)

Marcatori: pt 22’ D’Ambrosio, st 19’ Nardi, 39’ rig. Cigarini

Monza (3-4-2-1) Di Gregorio 5; D’Ambrosio 7 (27’st Izzo 5.5), Pablo Marì 5 (32’st Carboni A. 5.5), Caldirola 6; Ciurria 5.5, Pessina 6, Gagliardini 6, Kyriakopoulos 6 (12’st Carboni F. 6); Colpani 5 (27’st Carboni V. 6), Caprari 6.5 (12’st Vignato 6); Mota Carvalho 5. A disp.: Sorrentino, Gori, Machin, Pedro Pereira, Birindelli, Maric, Petagna, Bondo, Cittadini. All.: Palladino 5

Di Gregorio 5 Parare para, come sempre, ma nel finale finisce in confusione come i compagni mostrando un paio di uscite brivido e provocando il rigore. Sabato con l’Inter dovrà tornare l’Uomo Digre

D’Ambrosio 7 Bagna l’esordio ufficiale con la prima rete in biancorosso e più in generale interpreta il ruolo e la posizione in campo alla grande (27’st Izzo 5.5 Entra dopo ma non è incisivo e presente come al solito)

Pablo Marì 5 All’inizio è rude ma efficace, poi solamente rude rimedia un’ammonizione e la sostituzione (32’st Carboni A. 5.5 Un approccio non facile, in un momento difficile per la squadra)

Caldirola 6 Difensivamente il Muro è sempre alto e solido, non riesce a impostare, ma nel finale sventa un paio di ripartenze

Ciurria 5.5 Non riesce a sfruttare la sua tecnica per pungere veramente il lato mancino della Reggiana

Pessina 6 Prestazione d’ordine e di presenza, non è ancora al massimo della forma e si vede. Cambio di passo atteso presto

Gagliardini 6 Inizia bene con gioco corto e lungo di buonissima fattura. Cala nella ripresa, comunque tra i migliori di serata

Kyriakopoulos 6 Parte crossando tutto quello che gli passa vicino ed è anche preciso. Non è Carlos ma può dare qualcosa in fase offensiva (12’st Carboni F. 6 Lo spunto c’è, ora deve metterlo in pratica)

Colpani 5 Troppo evanescente, troppo poco concreto. Calcia in porta, è vero, ma potrebbe farlo molto di più e molto più convintamente (27’st Carboni V. 6 Pittura calcio con il mancino, gli si chiede di essere più rapido)

Caprari 6.5 Ispiratissimo in apertura, manda i compagni in porta e calcia più volte. Quello di oggi è il leader offensivo di cui il Monza ha bisogno (12’st Vignato 6 Spreca una buona occasione ma si muove molto con personalità alla ricerca del possesso)

Mota Carvalho 5 Fantasma, senza spunto. Non gioca male, ma davvero ne prende troppo poche e quelle poche non le trasforma in conclusioni

Palladino 5 Per una volta si dimentica che le partite durano 90 minuti e già all’ora di gioco abbassa la serranda. Brutto messaggio alla squadra. Nel finale non impiega Petagna nemmeno in situazione disperata. Il giocatore è sul mercato ma finché non parte rimane una risorsa e, specialmente contro una squadra di Serie B, qualcosa avrebbe potuto fare per aiutare i compagni

Reggiana (4-3-1-2) Bardi 6; Fiamozzi 5.5, Romagna 6.5, Mercandalli 6, Pieragnolo 6; Portanova 6.5 (43’st Vergara n.g.), Cigarini 7 (43’st Kabashi n.g.), Bianco 6; Girma 5.5 (18’st Nardi 7); Varela 5.5 (18’st Vido 7), Lanini 6 (18’st Pettinari 7). A disp.: Satalino, Motta, Rozzio, Duarte, Shaibu, Libutti, Cavallini, Guglielmotti. All.: Nesta 7