Nesta dopo Monza-Reggiana: “Umiltà: stiamo con i piedi per terra”

La Reggiana espugna l’U-Power Stadium battendo in rimonta e a sorpresa il Monza di Palladino per 2-1. A fine gara l’allenatore dei granata, Alessandro Nesta, è intervenuto in sala stampa per commentare l’impresa della sua squadra: “Grande vittoria? Il calcio d’agosto è imprevedibile. Dobbiamo essere umili e stare sempre con i piedi per terra” ha detto l’allenatore scelto lo scorso giugno.

“Siamo partiti un po’ contratti. Sono molto contento soprattutto dell’interpretazione della partita. Dobbiamo cercare di schierare la migliore formazione. Un giudizio sulla coppia difensiva Romagna-Marcandalli e sull’assenza di Duarte? Prima o poi li vedrete tutti. La coppia centrale Romagna-Marcandelli è andata molto bene: uno è più esperto e l’altro è un cavallo da corsa”.