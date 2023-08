Calcio: Carlos Augusto saluta Monza, l’Imperatore all’Inter in prestito

Ormai mancava solo la comunicazione uffciale ed è arrivata nel tardo pomeriggio di Ferragosto: l’Ac Monza ha comunicato il trasferimento in prestito di Carlos Augusto all’Inter a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024, con diritto che diventa obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni.

L’“Imperatore”, 24 anni, ha contestualmente rinnovato il suo contratto col Club brianzolo fino al 30 giugno 2025. Per lui a Milano la grande occasione della Champions League.

Calcio: Carlos Augusto saluta Monza, in Brianza da settembre 2020

Arrivato in Brianza nel settembre 2020, il brasiliano ha collezionato 107 presenze con 12 gol, è stato protagonista della storica Promozione in Serie A e ha disputato poi una grandissima prima stagione nella massima serie, con 6 gol e 5 assist all’attivo. Il 15 agosto il suo primo allenamento in maglia nerazzurra.

Calcio: Carlos Augusto saluta Monza, l’in bocca al lupo di Palladino

Uno dei giocatori più amati proprio per quanto conquistato sul campo e di certo uno dei più apprezzati anche da mister Palladino che per lui ha avuto parole di stima nella conferenza post Reggiana, dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia: “Come allenatore sono dispiaciuto, umanamente sono strafelice per lui. Gli facciamo un grande in bocca al lupo, lo incontreremo tra qualche giorno”, aveva detto.

Il Monza infatti lo ritroverà già sabato sera nella prima di campionato a San Siro contro l’Inter.

Calcio, il Monza: “Grazie per le emozioni vissute”

“Grazie per le emozioni vissute insieme e un affettuoso in bocca al lupo per la nuova avventura”, ha commentato il Monza in una nota.