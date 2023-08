Calcio, capitan Pessina saluta Roberto Mancini dopo le dimissioni da ct dell’Italia

Nei giorni dell’Europeo, nel 2021, aveva accompagnato la cavalcata dell’Italia verso il titolo con un diario di bordo molto seguito; più di recente era stato protagonista con il mister di uno spot televisivo.

Calcio, capitan Pessina saluta Roberto Mancini: protagonista di Euro 2020 proprio grazie al ct

Ora, il capitano del Monza Matteo Pessina saluta il mister della Nazionale Roberto Mancini, che domenica 13 agosto ha dato le dimissioni praticamente all’improvviso dopo cinque anni in panchina (e a uno dai prossimi Europei) e che secondo le ultime notizie sarà sostituito da Luciano Spalletti, fresco ex allenatore del Napoli campione d’Italia (il cui anno sabbatico sarebbe quindi già finito).

Proprio Mancini lo aveva richiamato in rosa nel giugno 2021 al posto di Sensi infortunato – allora giocava nell’Atalanta e Sensi lo avrebbe ritrovato come compagno di squadra in Brianza – e lui lo aveva ripagato diventando prezioso nell’Italia campione d’Europa e non solo.

Calcio, capitan Pessina saluta Roberto Mancini: “Possiamo solo ringraziartu per quello che hai fatto per noi”

“Possiamo solo ringraziarti per quello che hai fatto per noi – ha scritto sui social – Hai creduto in me e in tutti i miei compagni Azzurri e ci hai portato sul tetto d’Europa, grazie anche al tuo staff che ci è sempre stato vicino. Conquisteremo anche per te (e anche grazie a te) quello che è il sogno di tutti noi italiani. Grazie Mister!”.