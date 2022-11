Serie A: capitan Pessina primo giocatore del Monza convocato in Nazionale

Sono ben sei i giocatori del Monza di mister Raffaele Palladino convocati in Nazionale per le sfide di novembre. Torna in azzurro il capitano biancorosso Matteo Pessina, che figura tra i 31 convocati del ct Roberto Mancini per la doppia amichevole con Albania e Austria. Una chiamata storica, perché mai nessun calciatore biancorosso nella storia era stato convocato dalla nazionale maggiore italiana.

Serie A: capitan Pessina e altre cinque convocazioni nelle nazionali

Conferme per Filippo Ranocchia e Nicolò Rovella nell’Italia Under 21, per l’amichevole prestigiosa contro la Germania. Valentin Antov è stato chiamato dalla nazionale maggiore della Bulgaria per le due gare amichevoli contro Cipro e Lussemburgo. Warren Bondo è stato convocato dalla nazionale francese Under 20 per la tripla amichevole contro Indonesia, Arabia Saudita e Giappone. Conferme anche per Samuele Vignato, tra i 20 convocati del ct dell’Italia Under 19 Alberto Bollini per il doppio test con l’Ungheria, in attesa di sapere se a fine novembre, quando si concluderanno tutti i gironi della prima fase, gli Azzurrini riusciranno ad accedere, come migliori terzi classificati, alla fase élite delle qualificazioni europee.