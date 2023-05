Monza: capitan Pessina convocato al pre-ritiro della Nazionale per le finali di Nations League

Grande soddisfazione per i colori biancorossi del Monza: il capitano Matteo Pessina è nell’elenco dei 26 convocati da Roberto Mancini in vista del pre-ritiro della Nazionale azzurra (a Roma, e poi dal 5 giugno al ‘Forte Village Resort’ di Santa Margherita di Pula, in provincia di Cagliari) previsto già domenica sera dopo l’ultima di serie A, in preparazione alle finali di Nations League di metà giugno.

Per Pessina non si tratta di una prima assoluta da quando è al Monza: già a novembre era sceso in campo con l’Italia nell’amichevole contro l’Austria e divenne così il primo calciatore del Monza a indossare la maglia azzurra, a marzo, poi, segnò anche un gol nella sfida di qualificazione per Euro 2024.

Pessina del Monza convocato al pre-ritiro, lista ufficiale dei 23 il 5 giugno

Di ritorno dalla Sardegna, dopo un giorno di riposo, domenica 11 giugno il gruppo della Nazionale si ritroverà a Coverciano, al Centro Tecnico Federale che accoglierà i 23 che prenderanno parte alla Nations League. La lista ufficiale per le finali dovrà essere trasmessa alla Uefa entro il 5 giugno.

La Nazionale nella competizione raggiunse il terzo posto nel 2021. Ora dovrà sfidare di nuovo la Spagna in semifinale il 15 giugno mentre l’altro match vedrà il 16 giugno scendere in campo i padroni di casa dell’Olanda contro la Croazia.