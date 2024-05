Trampolino elastico: a Monza la gara regionale con Nam e i “TramSamp”

Si è svolta a Monza la terza prova del Campionato lombardo individuale silver di trampolino elastico, minitrampolino e tumbling. Nella palestra della Nuova Artistica Monza si sono dati appuntamento, tra gli altri, numerosi ginnasti e ginnaste appartenenti alla società organizzatrice e alla Sampietrina Seveso.

Trampolino elastico: la soddisfazione della Sampietrina

«È stata una bellissima esperienza per tutti i nostri ragazzi che hanno raccolto enormi soddisfazioni in ogni disciplina affrontata ed in ogni fascia di età – commentano i tecnici della Sampietrina – I Trampsamp, come siamo identificati, hanno dimostrato di essere un gruppo unico e coeso pronto a raccogliere sempre nuove sfide affrontandole con impegno, determinazione, passione e tanta voglia di divertirsi. Per noi in questa prova ben organizzata gli obiettivi sono stati raggiunti».

Trampolino elastico gruppo ginnasti Sampietrina 2024

Trampolino elastico: risultati Sampietrina Seveso

Questi i ginnasti di Seveso che hanno concluso la gara sul podio. Trampolino Settore femminile, Categoria Allieve 1F: 1^ Cecilia Matteu, 2^ Ginevra Arienti. A2: 1^ Anna Orsi. – Junior 1: 1^ Aurora Frattallone. Settore maschile A1: 1^ Francesco Turrin, 3^ Riccardo Gualazzi. A2: 1^ Samuele Pietrantoni. J2. 1^ Jacopo Silvaroli.

Minitrampolino Settore femminile, Categoria A1F: 1^ Cecilia Matteu. A2: 2^ Anna Orsi. J2F: 1^ Roberta Radaelli, 2^ Angela Radaelli. Senior: 1^ Morgana Corbetta. Settore maschile A1: 1^ Francesco Turrini, 3^ Riccardo Gualazzi. A2: 2^ Tommaso Arienti, 3^ Samuele Pietrantoni. J1: 1^ Jacopo Ferrari, 2^ Matteo Fusaro. J2: 2^ Jacopo Silvaroli.

Nel tumbling hanno conquistato il primo posto Cecilia Matteu (A1), Anna Orsi (A2), Roberta Radaelli (J2); Francesco Turrin (A1), Tommaso Arenti (A2), Matteo Fusaro (J1).

Trampolino elastico: risultati Nam Nuova Artistica Monza

Questi i ginnasti della Nuova Artistica Monza che hanno concluso la gara sul podio. Trampolino Cat.A1: 2^ Alfredo Varriale. J1: 1^ Mattia Ferrito.

Minitrampolino Cat.A1: 1^ Nicole Bonanno, 3^ Sofia Sparagano. A2: 1^ Morgana Sgarella, 3^ Greta Melchiori. A1M: 2^ Boyan Georgiev. A2: 1^ Davide Giacomelli. J2: 2^ Massimiliano Viganò, 3^ Michelangelo Erba.

Nel tumbling primo posto di categoria per Matilde Origoni (J1) e Michelangelo Erba (J2).