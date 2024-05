F1, Gp di Imola: Verstappen si conquista la vittoria, sul podio Norris e Leclerc

Max Verstappen conquista la terza vittoria consecutiva a Imola (e quinta stagionale): è l’olandese ad avere la meglio al Gran Premio di Formula 1 dell’Emilia Romagna, dopo una lunga ed entusiasmante battaglia all’ultimo secondo con il pilota McLaren Lando Norris. Il britannico conclude la sua gara a soli 725 millesimi dal campione del Mondo, salendo sul secondo gradino di un podio italiano che ospita anche il monegasco di Ferrari, Charles Leclerc.

F1, Gp di Imola: Verstappen si conquista la vittoria, la classifica

La McLaren di Oscar Piastri e la Ferrari di Carlos Sainz chiudono la top 5, mentre alle loro spalle si piazzano le due Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell. La RedBull di Sergio Perez conclude un weekend difficile per il team austriaco in ottava posizione, mentre la faentina Racing Bulls di Yuki Tsunoda conquista un punto nel Mondiale piazzandosi in decima posizione.

F1 Gp di Imola: la classifica della gara

F1, Gp di Imola: prima della gara l’omaggio ad Ayrton Senna con Sebastian Vettel

F1, Gp di Imola: Verstappen si conquista la vittoria, la gara

Nonostante la buona partenza per entrambe le monoposto di Milton Keynes, infatti, il primo weekend italiano in calendario si è dimostrato estremamente difficile: nonostante la pole position e la vittoria estremamente “sudata” dell’olandese, la fortuna e il pilota sono stati gli elementi che hanno fatto la differenza tra una prima ed un’undicesima posizione in qualifica e tra una prima ed un’ottava in gara.

Nel corso del Gran Premio dell’Emilia Romagna le prestazioni dei top team (McLaren, Ferrari e Red Bull), infatti si sono dimostrate molto vicine, regalando spettacolo e combattimento agli spettatori, nonostante un piccolo crollo delle prestazioni della monoposto di casa sul finale.

F1, Gp di Imola: Verstappen si conquista la vittoria, la partenza

Con il muso del campione del mondo puntato verso la McLaren di Norris, i semafori dell’autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola si spengono, lasciando il posto ad una buonissima partenza dell’inglese. Ciononostante Verstappen, in pole, riesce a mantenere la posizione su Norris, mentre dalla seconda fila le due Ferrari di Leclerc e Sainz seguono. Dopo la penalità per impeding, il secondo qualificato di sabato, Oscar Piastri, è partito dalla quinta piazzola e si attacca alle caviglie dello spagnolo di Ferrari in un trenino di zone DRS. Verstappen, da leader guida il gruppo a due secondi da Norris, ma fatica ad allontanarsi come suo solito: la McLaren è davvero veloce.

Già al decimo giro alcuni team (del retro griglia) decidono di tentare l’undercut, fermandosi ai box: rientrano Gasly, Albon e successivamente Ricciardo, ma la Williams sbaglia tutto. Una sosta dell’anglo tailandese si tradurrà in un circo da due passaggi in pit lane (ed una penalità per unsafe release), benchè venga già doppiato all’undicesimo giro. Nel cambio gomma infatti, uno pneumatico non verrà fissato bene, costringendo il pilota ad un lento giro di pista per tornare in corsia box. Con Verstappen che conduce davanti a Norris e Leclerc, Piastri in attacco su Sainz per la quarta posizione non può tentare l’undercut perché finirebbe nel traffico, così il gruppo di testa aspetta sino al diciannovesimo giro per sbloccare la propria sosta.

F1, Gp di Imola: Verstappen si conquista la vittoria, Perez in ghiaia

Perez infatti finisce in ghiaia alla Rivazza, aprendo ai primi la possibilità di fermarsi ai box e rientrare in pista restando davanti al messicano. Mentre la seconda guida di Red Bull ricalca l’andazzo della prima parte di weekend anche Verstappen è a un passo dell’errore e dalla penalità per track limits. Nonostante la pressione, tuttavia l’olandese non cadrà ulteriormente nell’errore di andare oltre ai limiti di pista, guidando il gruppo post pit-stop composto da Verstappen, Norris, Leclerc, Piastri e Sainz fino all’ultimo giro.