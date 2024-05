Ciclismo: Acuti, neo Velo Club Sovico, campionessa regionale Allieve, Gileno dell’Us Biassono è campione provinciale

Nelle gare di ciclismo disputate lo scorso fine settimana sono stati assegnati i primi titoli della stagione per le categorie giovanili.

Ciclismo: le gare per il titolo regionale per la categoria Allievi

La località di Gussola, nel cremonese, ha ospitato le prove a cronometro valide per il titolo regionale (allievi e allieve) e per le categorie esordienti maschile e femminile quest’ultime impegnate nella prova denominata “Sulle strade della Ciclovia Vento”. Tutte le gare si sono disputate sul percorso di sette chilometri.

Tra le ragazze il titolo è stato conquistato dalla mantovana di Ostiglia, Maria Acuti, neo acquisto del Velo Club Sovico presieduto da Maurizio Canzi, che con il crono di 9’59” (m/h 42.070) ha staccato di 6″ Linda Rapporti (Breganze Millenium) e di 25″ Alessia Orsi (Calderara di Reno). Per la Acuti che aveva esordito il 24 marzo con il terzo posto a Vo’ è la terza vittoria stagionale. Una ragazza in crescita certificata da un’altra nota statistica: il 22 giugno 2023 ad Arco nella corsa per il tricolore allieve, sul primo gradino del podio era salita la Rapporti mentre la Acuti, allora all’Asd Gioca in Bici Oglio Po, staccata di 15” aveva concluso al settimo posto.

A Gussola, in campo maschile il titolo lombardo è stato vinto da Paolo Favero (Pool Cantù GB Junior in 9’02” m/h 46.490) che ha superato Lorenzo Campagnolo (Borgo Molino) di 6″ e il compagno di squadra Ivan Colombo di 12”. Settimo posto, staccato di 25”, per Filippo Colella (US Biassono).

Ciclismo: la Gs Fiorin tra gli Esordienti

Per quanto riguarda gli esordienti, la veneta Matilde Carretta ha preceduto di 8″ Sveva Bertolucci. Quarta Isabel Di Sciuva, quinta Anna Caccia, sesta Elisabetta Riacciardi tutte Gs.Fiorin. Mentre Riccardo Longo (Team Serio) ha firmato il crono maschile dove Edoardo Colombo (Salus Seregno) ha concluso al nono posto.

Ciclismo Biassono la vittoriosa volata di Davide Gileno a Brugherio 2024

Ciclismo: i campionati provinciali a Brugherio

A Brugherio è stato assegnato il titolo di Campione Provinciale di Monza e Brianza a Davide Gileno. L’atleta dell’US Biassono, diretto da Paolo Brugali e Thomas Cova ha conquistato la maglia nel “Trofeo Una Vita per la Brugherio Sportiva” per allievi superando in volata il compagno di squadra Filippo Colella e Giacomo Agostino del Pedale Senaghese.