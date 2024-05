Tiro con l’arco, pioggia di medaglie sulla Brianza: gare 72 Frecce a Erba e a Gallarate

Pioggia di medaglie sugli arcieri brianzoli che hanno gareggiato nell’impegnativa prova 72 frecce organizzata dall’Asd Tiro con l’arco Erba nel Centro Sportivo Snef Lambrone e a Gallarate al “4° Torneo del Galletto”, gara interregionale inclusa nel ranking.

Tiro con l’arco, pioggia di medaglie sulla Brianza: la prova di Gallarate

Nel campo di tiro della Compagnia Arcieri Monica di Gallarate, primo posto master maschile per Andrea Mandelli (593 pt); secondo e terzo posto master per Maria Carla Corti (543 pt) e Letizia Muzzupappa con 520 pt. Podio completo per gli junior: Matteo Villa (598 pt), Andrea Brotto (552 pt) e Federico Bugatti (499 pt) che guadagnano anche il podio di squadra. Primo posto junior anche per Camilla Agrati (555 pt), secondo e terzo posto nelle allieve per Chiara Pedoto (454 pt) e Greta Ormenese (452 punti).

Tiro Arco Giaccheri Tanya con A. Mansalvi Erba 2024 Tiro arco arcieri Polisp.Besanese a Gallarate 2024

Tiro con l’arco, pioggia di medaglie sulla Brianza: i risultati di Erba

Nella gara di Erba, l’atleta senior Tanya Giada Giaccheri di Meda (C.S.Aeronautica Militare) con 623 punti si classifica al primo posto nell’olimpico con ampio margine su Arianna Mansalvi (Tiro Arco Erba) e festeggia poi l’ottava vittoria stagionale. Nel settore maschile guadagnano il podio due arcieri della Compagnia di Monza e della Brianza: nella categoria senior sale sul terzo gradino Mattia Amati (574 p.), nei senior sul primo Simone Canzi (610 pt); quest’ultimo con Roberto Mignanego e Massimo Marenghi vince l’oro a squadra; bronzo per la squadra della Polisp.Besanese composta da Andrea Mandelli, Alessandro Morellini, Adelio Riboldi. Nel compound primo posto della senior Valeria Giacomina Fermini (Burarco Vimercate) con 667 punti che rivince l’oro nella prova a squadre con Giulia Pesci e Laura Perego. Nell’arco nudo podio completo per i senior della Comp.Arc.Del Sole Solaro: Luigi Moreschi (594 pt), Ettore Luigi Sivieri (577 pt), Emiliano Giuranno (576 pt) che conquistano anche il primo posto a squadre. Infine nell’arco nudo, master Dimitri Casacci (Arc.Bosco delle Querce Seveso) con 574 pt vince l’oro e Roberto Pancot (Compagnia di Monza e della Brianza) con 527 pt. l’argento.