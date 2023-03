Calcio, capitan Pessina: titolare e gol in Malta-Italia, è il primo della storia del Monza

Capitan Pessina è il primo giocatore della storia dell’Ac Monza a essere partito titolare con la Nazionale. Fiducia ripagata anche con il gol del 2-0 poco prima della mezzora del primo tempo e con un altro primato importante. Il capitano monzese del Monza è stato schierato negli undici dal ct Roberto Mancini in Malta-Italia, gara di qualificazione a Euro 2024.

Calcio, capitan Pessina dall’inizio per Malta-Italia: protagonista a Euro 2020

Matteo Pessina era stato grande protagonista in azzurro nel trionfo dell’Italia a Euro 2020, quando vestiva la maglia dell’Atalanta. Per la società biancorossa neopromossa in Serie A è un altro traguardo storico.

In occasione del gol ha ribattuto in rete sottoporta un cross dalla sinistra di Emerson Palmieri.