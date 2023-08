Serie A, Carlos Augusto: il Monza risponde all’Inter sui social

Calciomercato e avvicinamento alla prima di campionato si giocano anche sui social. Dopo l’ufficializzazione dell’Ac Monza del passaggio del brasiliano Carlos Augusto in prestito all’Inter, il trasferimento si è concretizzato anche a colpi di tweet (o come si chiamano dopo la ridenominazione della piattaforma in X).

Serie A: il trasferimento di Carlos Augusto sui social, l’omaggio del Monza

Il Monza ha ripercorso in foto e video la carriera in biancorosso di uno dei giocatori più amati e concreti in campo, protagonista vero della cavalcata dalla Serie B alla A, e della successiva conferma nella massima categoria, con il messaggio #ObrigadoCarlos.

Serie A: il trasferimento di Carlos Augusto sui social, il benvenuto dell’Inter e la raccomandazione del Monza

L’Inter la mattina di Ferragosto aveva postato una foto della statua dell’Imperatore, quello romano, e poi dopo l’ufficialità ha continuato con foto dell’esterno classe ’99 in ambientazione nerazzurra. Accompagnando il tutto con #WelcomeCarlos. Alle 18 l’annuncio: “Bem-vindo”, il saluto per dire che “Carlos Augusto è un nuovo giocatore dell’Inter”.

E qui è intervenuto l’Ac Monza: “Trattatecelo bene”.

Serie A: il trasferimento di Carlos Augusto sui social, sabato sera c’è già Inter-Monza

L’occasione per controllare è sabato sera alla prima di campionato: il 19 agosto a Milano, alle 20.45, c’è già Inter-Monza.