Monza, lo svincolo Serravalle in consiglio comunale: attesa per la Vas

Interrare i 70 metri previsti in trincea della bretella che la Serravalle dovrebbe realizzare a Sant’Alessandro, a Monza, costerà tra i 5 e i 6 milioni di euro: la stima è stata fatta lunedì 15 aprile in consiglio comunale da Giuseppe Colombo, uno dei tecnici della società intervenuti al dibattito dedicato all’opera progettata per fluidificare l’ingresso sulla tangenziale Nord per chi proviene dall’A4 e per facilitare l’inserimento sulla Valassina per chi arriva dalla tangenziale facendo guadagnare agli automobilisti nove minuti.

Monza, lo svincolo Serravalle in consiglio comunale: connessione osteggiata dai residenti

La connessione è aspramente osteggiata dai residenti nelle vie Gentili, Talete e Aristotele preoccupati per l’impatto sul quartiere: i cittadini contestano, innanzitutto, la decisione di non far correre in galleria l’arteria completa e di non coprire il tratto che lambirà le scuole e il centro sportivo. Temono, inoltre, che i cantieri possano pregiudicare la stabilità degli edifici e mettere a rischio la potabilità del pozzo in prossimità del tracciato.

Monza, lo svincolo Serravalle in consiglio comunale: l’interramento, le osservazioni, la valutazione di impatto ambientale

L’interramento dell’intera bretella, ha spiegato Colombo, richiederebbe l’apertura di uscite di sicurezza e il potenziamento delle misure antincendio che appesantirebbero i costi: l’integrazione potrebbe, però, essere imposta dal ministero dell’ambiente che nel giro di qualche mese emetterà la valutazione di impatto ambientale. A quel punto Comune, associazioni e cittadini potranno presentare le osservazioni prima della conferenza dei servizi che si pronuncerà sul piano.

L’aumento delle spese legato alla revisione del disegno dovrebbe pareggiare il risparmio garantito dallo stralcio della bretella che avrebbe dovuto attraversare le aree verdi del Casignolo, chiesto e ottenuto dall’amministrazione. Serravalle, ha aggiunto il tecnico, dovrà integrare i 40 milioni di euro stanziati dalla Regione a causa dell’inflazione che ha fatto lievitare i prezzi. Colombo ha provato a rassicurare i cittadini: per cercare di minimizzare fino ad annullare il rischio di cedimenti degli immobili, ha detto, gli scavi saranno preceduti dall’inserimento di micro pali nel terreno con la tecnica seguita per la realizzazione delle linee della metropolitana con operazioni che non raggiungeranno la profondità della seconda falda da cui viene pescata l’acqua potabile.

Serravalle, ha proseguito, ha escluso la possibilità di spostare verso sud la bretella, come domandato dai residenti, per evitare di espropriare tre stabili. Il potenziamento della connessione, ha stimato, potrebbe richiedere circa quattro anni di cui due di cantiere.

Monza, lo svincolo Serravalle in consiglio comunale: la delegazioni dei residenti e la protesta silenziosa

La delegazione del comitato di residenti si è seduta nei posti riservati al pubblico e appena il sindaco Paolo Pilotto è intervenuto si è alzata coprendo il volto con mascherine con la scritta “Non possiamo respirare e neppure parlare”.

Il potenziamento del collegamento tra l’A4, la tangenziale Nord e la Valassina è opera connessa alle Olimpiadi Milano-Cortina, che non sarà completata prima dell’avvio dei giochi del febbraio 2026.