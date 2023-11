Monza: in prefettura la mostra “Com’eri vestita?”, abiti che raccontano storie di violenza

Si chiama ‘Com’eri vestita?’ la mostra promossa in collaborazione con l’associazione ‘Libere Sinergie’ e allestita presso la prefettura di Monza, in via Montevecchia, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne. Il taglio del nastro è previsto per lunedì 20 novembre.

Attraverso l’esposizione di vestiti come quelli indossati dalle vittime di violenza, vengono descritte le loro storie, in italiano oltre che in inglese, francese, spagnolo e arabo.

La mostra “Com’eri vestita?”: ricerca degli abiti e allestimento a cura del personale della prefettura

La ricerca degli abiti e l’allestimento della mostra sono stati curati direttamente dal personale della Prefettura: “nella prospettiva di stimolare una riflessione sul fenomeno e una presa di coscienza delle diverse forme che la violenza è in grado di assumere” dicono dall’Ufficio territoriale del governo.

La mostra resterà allestita per due settimane e sarà visibile gratuitamente da parte di tutti gli utenti che accederanno agli uffici della prefettura.