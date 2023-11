“Musica contro l’omertà”: a teatro con Fidapa Monza Brianza contro la violenza sulle donne

Un talk show per parlare di donne, violenza e criminalità organizzata. Si intitola “La musica contro l’omertà” lo spettacolo promosso dalla sezione di Monza e Brianza di Fidapa Bpw, che andrà in scena venerdì 17 novembre, alle 21, sul palco del teatro Manzoni, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

“Musica contro l’omertà”: le donne nei clan della criminalità

Una serata per raccontare la condizione in cui vivono le donne all’interno dei clan della criminalità organizzata, dall’educazione all’omertà alle enormi difficoltà per poter fuggire salvando anche i propri figli.

Sul palco la giornalista Monica Gasparini dialogherà con il sostituto procuratore della Direzione distrettuale antimafia di Milano, Alessandra Cerreti, con Cosima Buccoliero, direttrice della casa circondariale di Monza e dell’istituto penale Beccaria di Milano, l’attrice Barbara Chichiarelli e la criminologa Anna Vagli. Cerreti è titolare del procedimento All Inside e del protocollo Libere di scegliere, che consentì l’arresto e la condanna di oltre ottanta appartenenti alle cosche criminali e che ha gestito la collaborazione di giustizia della prima donna di ‘Ndrangheta, Giuseppina Pesce.

“Musica contro l’omertà”: testimonianze dirette e esibizioni artistiche

«Offriremo eccezionali testimonianze dirette del mondo criminale che racconteranno la loro esperienza», spiegano le organizzatrici. Il tutto intervallato dalle esibizioni artistiche di Gianluca Malavoglia, Giacomo Eva, Greta Matinelli e Mauro Casari che proporranno intermezzi di musica e parole.

“Musica contro l’omertà”: come parteciapare

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. È necessario accreditarsi inviando una mail a monzabrianza.fidapa@gmail.com.