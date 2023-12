Monza, ennesima truffa a un’anziana: “Devo controllare le temperature dei caloriferi”

Ormai le scusanti usate per entrare nelle nostre case e mettere a segno truffe non hanno limiti. L’ultima in ordine di tempo, giovedì, a Monza, ai danni di una 82enne, è stata quella di dover controllare la temperatura dell’impianto di riscaldamento casalingo. Prima si è presentato un falso tecnico per il “controllo” dei caloriferi, poi un secondo soggetto che ha detto di appartenere alle forze dell’ordine per verificare se nell’appartamento “fosse sparito qualcosa”.

Monza, il finto tecnico e il finto poliziotto: truffata un’anziana

E così mentre la vittima seguiva il finto tecnico per tutti i locali della casa, per consentirgli di controllare la temperatura dei caloriferi, il finto rappresentante delle forze dell’ordine sarebbe riuscito ad appropriarsi di una scatoletta nella quale erano custoditi alcuni oggetti d’oro, gioielli e qualche centinaio di euro in contanti. I due hanno quindi fatto perdere le loro tracce. È stato il figlio dell’anziana, rientrato poco dopo, ad accorgersi dell’accaduto. A madre e figlio non è rimasto che chiamare le forze dell’ordine.