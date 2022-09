Monza, è fatta: il liceo Porta nella succursale all’ex Cgs

L’attesa è finita. Le porte dell’ex Cgs di Monza si sono aperte per gli studenti del liceo Porta che, da lunedì, hanno una vera e unica succursale. Trecentotrenta alunni che occupano quattordici nuovissime aule, in una struttura completamente nuova e solo per loro. Una struttura unica che, martedì, è stata visitata proprio da chi ha lavorato per crearla: i progettisti provinciali, il presidente della Provincia di Monza e Brianza Luca Santambrogio, il sindaco Paolo Pilotto, che hanno incontrato non solo la dirigente Eliana D’Alò ma anche due delegazioni di alunni, una quinta e una prima.

Monza: manca la palestra, studenti per ora a Triante

Manca ancora qualcosa perché risponda alle esigenze di una scuola: la palestra. Al momento i ragazzi dovranno recarsi presso la struttura dell’oratorio di Triante, in via Duca d’Aosta, per le ore di motoria, docenti e dirigente hanno pianificato orari consoni, l’attività sarà nelle prime due ore del mattino o nelle ultime due.

«Il tragitto è un po’ lungo, per questo abbiamo pensato a degli orari che limitassero gli spostamenti da e per la scuola – spiega Eliana D’Alò- e fossero pratici per i ragazzi. Sappiamo che è una soluzione temporanea, purtroppo non avevamo altre palestre libere più vicine ma, non sarà un grosso problema. Adesso che finalmente abbiamo una scuola, un luogo solo per noi, dopo oltre vent’anni in cui siamo stati ospiti da altri, qualche criticità non è un problema. La scuola meritava e desiderava una vera succursale e ora l’abbiamo».

Monza: gli accordi stabiliti con un privato

Sia i responsabili della provincia, a partire dal presidente Santambrogio, che il primo cittadino Pilotto sono consapevoli di questo disagio ma, stanno già lavorando per una soluzione.

«L’edificio in cui si trova la nuova succursale del Porta non è degli enti pubblici ma di un privato – sottolinea Pilotto – grazie all’impegno della provincia che lo ha preso in affitto, adesso il liceo ha una sua succursale dignitosa. Nell’edificio contiguo sorgeranno le aule destinate all’indirizzo musicale del liceo Zucchi, con tanto di auditorium. C’è ancora una terza area su cui poter intervenire che potrebbe essere destinata, in parte, a una palestra per le due scuole ma, si tratta di un’area sempre del privato sulla quale stiamo ragionando».

Monza: l’investimento della Provincia MB

L’investimento della Provincia di Monza e Brianza per la realizzazione di queste nuove scuole è importante e in fieri.

«Al momento stiamo chiudendo gli accordi con la proprietà perché possano iniziare i lavori nell’area destinata allo Zucchi – prosegue Santambrogio – ma, nelle nostre intenzioni c’è l’idea di acquistare la struttura nel futuro oltre a quella di creare anche la palestra interna per i ragazzi. Essere riusciti a dare le aule già in questi giorni è merito anche della dirigente con cui abbiamo lavorato in sinergia, così come sarà per lo Zucchi e dell’ex assessore Fabio Meroni che per primo si è speso per quest’opera».

Monza: il progetto concretizzato in città e i lavori in provincia

Un progetto che ha radici lontane e che in 11 mesi si è concretizzato, con qualche accorgimento ancora da fare. Il settore lavori pubblici e manutenzione degli edifici scolastici ha lavorato durante l’estate con diversi interventi nelle scuole superiori della provincia.

«Oltre a terminare la nuova succursale del Porta è stato avviato il primo lotto di lavori – conclude Martina Cambiaghi, consigliera delegata provinciale – al Milani di Meda, sono stati realizzati diversi interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione in numerose scuole. Anche per l’omnicomprensivo di Vimercate siamo rientrati in possesso dell’area per creare nuove aule e, dopo il sopralluogo con l’azienda che si era posizionata seconda in graduatoria, capiremo se potremo dare il via ai lavori».