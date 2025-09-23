Monza, Dengue: altre due disinfestazioni straordinarie in centro e in zona viale Campania

Altri tre giorni di disinfestazione straordinaria a Monza per la segnalazione di due distinti casi sospetti di Dengue. Sono in programma da martedì 23 settembre fino a giovedì 25 settembre nelle aree limitrofe a via Zucchi e via della Palazzetta. Gli interventi sono stati disposti dal Comune su richiesta dell’Agenzia di Tutela della Salute (Ats).

Monza, Dengue: altre due disinfestazioni straordinarie, gli orari

Le operazioni per le aree intorno a via Zucchi sono iniziate martedì mattina e sono fissate ancora per mercoledì e giovedì 25 settembre dalle 6 alle 12: interventi nelle aree pubbliche dalle 6 alle 8 e nelle aree private dalle 8 alle 12.

Per le aree attigue a via della Palazzetta, in zona viale Campania, le operazioni sono programmate a partire dalle 18.

Monza, Dengue: altre due disinfestazioni straordinarie, le raccomandazioni

“Anche questa disinfestazione si aggiunge al piano di trattamenti già programmati dal Comune per la stagione in corso – fa sapere una nota – L’intervento straordinario impiega un prodotto di comune utilizzo, conforme alle normative vigenti in ambito urbano. Consiste in trattamenti adulticidi e larvicidi e nella rimozione dei focolai larvali. La situazione è costantemente monitorata da ATS, che ha disposto l’applicazione del protocollo previsto per i casi sospetti“.

Durante il trattamento è necessario tenere ben chiuse le finestre e “collaborare alla rimozione di eventuali focolai larvali presenti nelle abitazioni private o nelle pertinenze. Occorrerà inoltre permettere agli operatori incaricati di accedere alle aree private comuni per effettuare le operazioni previste, secondo quanto disposto dall’ordinanza“.