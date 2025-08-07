Dengue in Brianza, due casi a Vedano al Lambro e a Sovico

Due casi di Dengue in Brianza. Un caso è stato segnalato a Vedano al Lambro, l’altro a Sovico. Nei due comuni è iniziato il percorso di disinfestazione e profilassi. A Vedano al Lambro il sindaco, Marco Merlini, ha emesso un’ordinanza urgente che prevede 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐯𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐝𝐢 𝐝𝐢𝐬𝐢𝐧𝐟𝐞𝐬𝐭𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 mirati contro la zanzara Aedes, potenziale vettore della malattia. Gli interventi saranno in programma venerdi 8, sabato 9 e domenica 10 agosto. Inizieranno i trattamenti 𝐥𝐚𝐫𝐯𝐢𝐜𝐢𝐝𝐢 𝐞 𝐚𝐝𝐮𝐥𝐭𝐢𝐜𝐢𝐝𝐢 nelle vie: Dante, Adamello, Alpamayo, Resegone, Monte Bianco, Europa (da via Grandi a via Rimembranze), Monte Grappa (incrocio via Europa). Ai cittadini è stato chiesto di eliminare i ristagni d’acqua e trattare i focolai larvali; hiudere porte e finestre durante i trattamenti; proteggere animali domestici e seguire le precauzioni indicate. Anche a Sovico il sindaco, Barbara Magni, ha disposto un intervento di disinfestazione giovedì 7 agosto, nelle vie Dante, Carducci (e vicolo), Partigiano (e vicolo), Pellico, da Vinci, Vincenzo Canzi