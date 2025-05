Monza, caso Dengue: lunedì 12 maggio disinfestazione intorno a via Lario

Disinfestazione straordinaria a Monza intorno a via Lario per un sospetto caso di Dengue. È in programma per lunedì 12 maggio, l’intervento è stato disposto dal Comune di Monza su richiesta di Ats Brianza.

Le operazioni sono in programma a partire dalle 8 “nelle vie comprese nell’area entro 200 metri di raggio rispetto ai luoghi segnalati dalle persone vittime del sospetto caso di Dengue, nell’area attorno a via Lario, nei pressi della rotatoria“, spiega il Comune in una nota.

Le operazioni di disinfestazione in programma sono interventi straordinari che si aggiungono ai cicli di trattamenti già previsti per debellare le larve delle zanzare. La situazione è tenuta monitorata dall’Azienda di tutela della Salute, che ha prescritto l’adozione del protocollo previsto.

Nessun allarmismo, le precauzioni da adottare durante il trattamento prevedono la chiusura delle finestre e l’eliminazione di eventuali focolai larvali presenti nelle abitazioni private o nelle pertinenze.

“Non esiste un trattamento specifico per la Dengue, e nella maggior parte dei casi le persone guariscono completamente in due settimane. Le cure di supporto alla guarigione consistono in riposo assoluto, uso di farmaci per abbassare la febbre e somministrazione di liquidi al malato per combattere la disidratazione“, dice il Comune.