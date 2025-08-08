Dengue, un caso sospetto anche ad Agrate Brianza

Dopo i casi a Vedano al Lambro e a Sovico, ora un nuovo caso sospetto ad Agrate Brianza. La segnalazione di Ats Brianza è giunta venerdì. A essere colpita, una persona residente in via Pascoli. Saranno eseguiti trattamenti di profilassi nelle aree pubbliche, per tre giorni consecutivi. Saranno eseguiti anche trattamenti antilarvali nei tombini, nelle caditoie stradali e anche nelle proprietà private nelle giornate di venerdì, sabato e domenica. Un intervento straordinario di disinfestazione è stato effettuato anche a distanza di duecento metri dall’abitazione della persona contagiata.

La Dengue è una malattia virale molto diffusa in alcuni Paesi tropicali, che si trasmette attraverso la puntura di zanzare appartenenti al genere Aedes (come le zanzare tigre) e nella forma classica si manifesta con febbre elevata, cefalea, dolori articolari e muscolari ed emorragie più o meno gravi