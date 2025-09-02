Tre giorni di disinfestazione straordinaria a Monza, nel quartiere Cazzaniga, per la segnalazione di un caso sospetto di Dengue. L’intervento è previsto da martedì 2 settembre a giovedì 4 settembre nelle aree limitrofe a via Boito dalle 18 alle 24.

Monza, sospetta Dengue: disinfestazione straordinaria intorno a via Boito, le vie interessate

L’intervento è stato disposto dal Comune tramite ordinanza su richiesta dell’Agenzia di Tutela della Salute (Ats) e riguarda: tratti di via Boito; via Nicolo Paganini; via Ruggero Leoncavallo; via Giovanni Battista Viotti; via Richard Wilhelm Wagner; via Lorenzo Perosi; via Giacomo Carissimi; via Giovanni Battista Pergolesi; via Franz Von Liszt; via Fryederyk Chopin e via Jean Sibelius, sempre all’interno del perimetro con raggio di 200 metri dall’abitazione della persona colpita dal sospetto caso.

Monza, sospetta Dengue: disinfestazione straordinaria intorno a via Boito, le raccomandazioni

Questa disinfestazione si aggiunge al piano di trattamenti già programmati dal Comune. Durante il trattamento è necessario tenere ben chiuse le finestre e collaborare alla rimozione di eventuali focolai larvali presenti nelle abitazioni private o nelle pertinenze. I residenti dovranno inoltre permettere agli operatori incaricati l’accesso alle aree private comuni per le operazioni previste, secondo quanto disposto dall’ordinanza.