Sospetta Dengue a Lesmo, tre giorni di disinfestazioni

Allarme per un sospetto caso di Dengue (malattia tropicale) e raffica di disinfestazioni nel territorio comunale di Lesmo. L’allerta è scatta nella giornata di venerdì 27 luglio e ha portato il Comune ad avvisare tutta la cittadinanza che è “stato segnalato un caso sospetto di infezione da virus Dengue sul territorio di Lesmo”, quindi un avviso arrivato dalle autorità sanitarie. “La Dengue si trasmette tramite la puntura di zanzare, in particolare della zanzara tigre”, ricorda l’amministrazione comunale che ricorda come “la lotta antilarvale è il metodo più efficace per ridurne la presenza e prevenire la diffusione del virus”.

“Cosa possiamo fare insieme? Eliminare i ristagni d’acqua da sottovasi, annaffiatoi, bidoni, grondaie e altri contenitori. Trattare l’acqua che non puoi eliminare (es. tombini, fontane ornamentali) con pastiglie larvicide, disponibili in farmacia o presso i consorzi agricoli. La collaborazione di tutti è fondamentale per la salute della nostra comunità. Grazie per il vostro impegno!” ha aggiunto il Comune che ha anche diffuso il programma di disinfestazioni cautelative che interesserà il territorio.

Sospetta Dengue a Lesmo: disinfestazioni, quando e come

L’epicentro, stando all’ordinanza comunale, è stato registrato in via Martiri delle foibe, ha scritto l’Ats Brianza al municipio, quindi l’intervento dovrà essere fatto in un raggio di 200 metri. “Considerato che, fatti salvi gli interventi di competenza dell’Ats relativi alla sorveglianza e al controllo dei casi accertati o sospetti di malattie trasmesse da insetti vettori, l’intervento principale per la prevenzione di questa malattia è la massima riduzione possibile della popolazione/densità di tali insetti, rafforzando la lotta preventiva e agendo principalmente tramite la rimozione dei focolai larvali e adeguati trattamenti larvicidi e adulticidi”, il Comune ha incaricato la ditta Sireb di eseguire una serie di disinfestazioni straordinarie dal 27 giugno al 29. Raccomanda, per questo, di permettere l’accesso agli incaricati per procedere.

Gli orari dei tre giorni di intervento (venerdì 27, sabato 28, domenica 29) sono sempre dalle 23 alle 2 del giorno successivo, periodo durante il quale occorre tenere le finestre chiuse.