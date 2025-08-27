Brianza Nord Cronaca

Seregno, sospetto caso di Dengue: prevista una disinfestazione a Sant’Ambrogio

Le vie interessate si trovano nella zona sud del territorio. L'intervento comincerà mercoledì 27 agosto, a partire dalle 20.30
di
Verano Brianza 2025 Dengue
Le operazioni di disinfestazione sono previste mercoledì 27 agosto, dalle 20.30

Sospetto caso di Dengue nella zona di Sant’Ambrogio a Seregno. Ats Brianza ha richiesto al Comune di realizzare per questo motivo una disinfestazione nelle vie Lombardi, Platone, Aristotele, Piemonte, Bacone, IV novembre, Brecht, Rovereto, Nervi, Don Gnocchi, Di Vittorio, Eschilo e Colzani, che contempli un intervento adulticida ed uno larvicida, oltre ad una bonifica ambientale, accompagnati da un’ordinanza, che è stata firmata dal vicesindaco William Viganò, per avvisare la popolazione sui potenziali rischi di contagio dal virus, trasmesso come è noto dalle zanzare del genere Aedes.

Dengue: chiesta collaborazione ed attenzione ai residenti

La disinfestazione è stata programmata per mercoledì 27 agosto, con inizio alle 20.30. Ai residenti è raccomandato di prevedere un efficiente sistema di condizionamento dell’aria negli ambienti chiusi o, in alternativa, utilizzare spray insetticidi, evitare l’abbandono in cumuli all’aperto di materiali che possano raccogliere l’acqua piovana, eliminare l’acqua dai sottovasi, dagli innaffiatoi, dai bidoni e dai copertoni, non facendola ristagnare al loro interno, indossare abiti di colore chiaro ed in grado di coprire gran parte del corpo, utilizzare zanzariere e tende in ambienti chiusi, coprire con coperchi ermetici, teli di plastica e zanzariere i contenitori per la raccolta dell’acqua piovana da irrigazione, programmare una pulizia periodica di tombini e pozzetti nei cortili e nei condomini ed infine verificare che le grondaie siano pulite e non ostruite. È richiesta inoltre la massima collaborazione durante l’intervento.

L'autore

Seregnese, classe 1973, lavoro a “Il Cittadino di Monza e Brianza” dal 1998 e mi occupo dei paesi della Brianza Nord. Presidente del Circolo culturale San Giuseppe di Seregno tra il 2013 ed il 2019, ho curato in prima persona o partecipato alla stesura di più di una ventina di pubblicazioni, tutte riguardanti storie o personaggi della città in cui sono cresciuto e vivo.

Tags