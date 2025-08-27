Sospetto caso di Dengue nella zona di Sant’Ambrogio a Seregno. Ats Brianza ha richiesto al Comune di realizzare per questo motivo una disinfestazione nelle vie Lombardi, Platone, Aristotele, Piemonte, Bacone, IV novembre, Brecht, Rovereto, Nervi, Don Gnocchi, Di Vittorio, Eschilo e Colzani, che contempli un intervento adulticida ed uno larvicida, oltre ad una bonifica ambientale, accompagnati da un’ordinanza, che è stata firmata dal vicesindaco William Viganò, per avvisare la popolazione sui potenziali rischi di contagio dal virus, trasmesso come è noto dalle zanzare del genere Aedes.

Dengue: chiesta collaborazione ed attenzione ai residenti

La disinfestazione è stata programmata per mercoledì 27 agosto, con inizio alle 20.30. Ai residenti è raccomandato di prevedere un efficiente sistema di condizionamento dell’aria negli ambienti chiusi o, in alternativa, utilizzare spray insetticidi, evitare l’abbandono in cumuli all’aperto di materiali che possano raccogliere l’acqua piovana, eliminare l’acqua dai sottovasi, dagli innaffiatoi, dai bidoni e dai copertoni, non facendola ristagnare al loro interno, indossare abiti di colore chiaro ed in grado di coprire gran parte del corpo, utilizzare zanzariere e tende in ambienti chiusi, coprire con coperchi ermetici, teli di plastica e zanzariere i contenitori per la raccolta dell’acqua piovana da irrigazione, programmare una pulizia periodica di tombini e pozzetti nei cortili e nei condomini ed infine verificare che le grondaie siano pulite e non ostruite. È richiesta inoltre la massima collaborazione durante l’intervento.