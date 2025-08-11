Verano Brianza, sospetto caso di Dengue: attivate le misure precauzionali

Un presunto caso di Dengue ha richiesto l’attivazione delle necessarie misure precauzionali sul territorio di Verano Brianza. La comunicazione l’ha fornita lunedì 11 agosto il Comune, attraverso i suoi tradizionali canali informativi, in accordo con Ats Brianza.

Dengue: sotto la lente un tratto di via dei Mulini

Le disinfestazioni sono in corso e continueranno anche nei prossimi giorni: l’area sotto la lente d’ingrandimento è quella di via dei Mulini, nel tratto compreso tra il Mulino ponte ed il Mulino Bistorgio.

Dengue: i cittadini sono invitati a collaborare

Gli interventi in oggetto sono di natura cautelativa e la loro adozione va nella direzione di prevenire rischi per la salute della popolazione. I cittadini in questa fase sono invitati a collaborare con gli operatori incaricati, evitare ristagni di acqua nei propri spazi privati e seguire eventuali ed ulteriori aggiornamenti ufficiali.