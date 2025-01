Monza, Bellani, palestra e alunni traslocati: i nodi da sciogliere

A febbraio le società sportive di Monza che da alcuni mesi si allenano nella palestra del Frisi potranno tornare nel palazzetto della Bellani: lo ha assicurato al consiglio comunale l’assessora allo Sport Viviana Guidetti, sollecitata da Marco Monguzzi di Fratelli d’Italia che ha puntato il dito contro il ritardo dell’intervento di manutenzione straordinaria, che avrebbe dovuto finire a metà novembre. «I lavori sono terminati – ha spiegato l’assessora – ma i vigili del fuoco hanno chiesto lo scavo di un pozzo specifico, realizzato da Brianzacque che sta completando il collaudo».

Monza, Bellani, palestra e alunni traslocati: c’è anche il problema del traffico

Il leghista Simone Villa ha, invece, bocciato la gestione della viabilità attorno alla elementare Citterio, che da una decina di giorni ospita gli studenti della media Bellani: l’aumento degli alunni e degli insegnanti, ha affermato, congestiona il traffico nelle vie Collodi e Sangalli, satura i parcheggi, compresi quelli della residenza per anziani Fossati, e costringe molti automobilisti a posteggiare in divieto di sosta. Il suo, ha precisato, non è una sollecitazione alla giunta a multare i trasgressori ma a fluidificare la situazione. Villa ha, inoltre, contestato la scelta di dirottare al Mosè Bianchi le società sportive rimaste senza un tetto dopo la chiusura temporanea della palestra della elementare Manzoni.

Il parcheggio di un emporio a pochi passi dalla Citterio dovrebbe essere aperto al pubblico, ha detto il sindaco Paolo Pilotto che ha invitato le persone con disabilità che abitano nelle vicinanze della scuola a inviare in Comune la richiesta per gli stalli riservati. La Polizia locale, ha aggiunto, presidierà ancora per un paio di settimane gli incroci Borsa-Collodi e Foscolo-Sangalli per valutare eventuali modifiche.