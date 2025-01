Monza: la visita guidata nella “nuova” Bellani alla Citterio, accoglienza in musica

Un’esibizione per il primo cittadino e per tutte le maestranze che hanno lavorato perché la “nuova” scuola Bellani di Monza potesse esser pronta per gennaio. Così gli studenti dell’istituto hanno voluto ringraziare quanti si sono spesi per dare loro degli spazi adeguati, per il proseguimento dell’attività didattica per l’intero periodo di costruzione della nuova scuola. Giovedì mattina, 23 gennaio, Paolo Pilotto, sindaco della città di Monza, accompagnato da quanti si sono spesi per realizzare ed effettuare il trasloco dell’intero plesso, sono stati accolti sulle note dei giovani musicisti della scuola, dell’intero corpo scolastico e della dirigente Fabiola Seddio nella sede provvisoria in parte interna alla Citterio e in parte nella parte esterna.

Monza scuola Bellani provvisoria alla Citterio – foto Radaelli

Monza: la visita guidata nella “nuova” Bellani alla Citterio, l’edificio giallo all’esterno con classi e laboratori

Una vera e propria visita guidata del plesso che ospita quasi quattrocento alunni della media, con diverse classi al terzo piano della Citterio e sei nel modulo esterno. Dal tour nella parte esterna, denominato l’edificio “giallo” che ha visto la presenza e partecipazione anche del titolare dell’azienda che ha messo a disposizione il prefabbricato, che ospita oltre alle classi anche dei laboratori.

Monza: la visita guidata nella “nuova” Bellani alla Citterio, settimana prossima i lavori in strada per sicurezza e viabilità

Il primo cittadino ha voluto ricordare, nella prossima settimana, anche gli interventi che riguarderanno la questione sicurezza e viabilità: è in programma, infatti, l’intervento per il rialzo della pavimentazione stradale e l’installazione di barriere di sicurezza e illuminazione pedonale “smart” in prossimità della scuola.

Intervento che era stato posticipato proprio per permettere, nelle scorse settimane, alle bisarche di consegnare i moduli del prefabbricato esterno. Non solo, ogni mattina sono presenti due pattuglie della Locale nelle due principali arterie intorno alla scuola (all’intersezione con via Foscolo e con via Borsa) per garantire la sicurezza in prossimità degli attraversamenti pedonali.

Tutti i presenti, dal primo cittadino alla dirigente hanno posto l’accento sulla sinergia che si è creata tra amministrazione e personale scolastico che ha portato all’avvio dell’attività didattica, senza interruzioni, subito dopo la pausa natalizia.