Monza: studenti della Bellani nei container-aule fino a fine cantiere, segreteria alla Buonarroti

Le operazioni per l’intervento massiccio sulla scuola media Bellani di Monza hanno subito un’accelerata nelle ultime settimane, soprattutto dopo la decisione degli scorsi mesi di rinunciare ai lavori con la presenza degli studenti, con lo scopo di guadagnare mesi di conclusione cantiere.

Gli alunni della media, come noto ormai, si trasferiscono fino alla fine dei lavori alla scuola primaria Citterio, che dista circa 700 metri lungo viale Foscolo.

Monza: studenti della Bellani nei container fino a fine cantiere, strutture pronte alla scuola Citterio

Alla fine di novembre la Giunta ha avviato la procedura per noleggiare sei prefabbricati destinati a ospitare alcune classi della media Bellani: le strutture sono state collocate nel cortile della elementare Citterio, mentre un’altra parte dei ragazzi “traslocati” dalla media vengono sistemati nelle aule allestite al terzo piano della primaria. La segreteria, invece, trasloca temporaneamente alla elementare Buonarroti. Il Comune ha anche affidato a una ditta comasca la bonifica dei terreni esterni alla Bellani dopo la demolizione, intervento che richiederà 16.738 euro.

Monza: studenti della Bellani nei container fino a fine cantiere, le operazioni già eseguite

Nei primi giorni di dicembre sono iniziate le operazioni per allestire i container-aule alla scuola primaria Citterio: lo sbarco dei prefabbricati ha richiesto alcuni giorni di divieti viabilistici per gestire al meglio l’arrivo e il posizionamento delle strutture nel cortile della primaria. A progettare le aule-container è stato un professionista di Vimercate incaricato dall’amministrazione comunale: sono sei prefabbricati, destinati ad altrettante classi. Il tecnico, chiamato ovviamente a garantire la sicurezza dei monoblocchi, ha avuto un incarico da 116.676 euro, Iva esclusa. Alla Citterio gli operai sono stati chiamati a intervenire anche sul tetto, per posare pluviali aggiuntivi e realizzare un intervento di manutenzione del valore di 57.526 euro.