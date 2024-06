Monza: interventi per un milione nelle palestre scolastiche di Bellani, Tacoli, Ardigò e Zucchi

È un finanziamento da un milione di euro quello stanziato per gli interventi previsti entro l’estate in quattro palestre scolastiche di Monza: Bellani, Tacoli, Ardigò e Zucchi. Il primo cantiere ad essere stato consegnato è quello della media Bellani di via Foscolo, formalmente avviato il 21 maggio scorso.

«Per trasparenza è giusto dire che in quella scuola (l’unica delle quattro interessata dagli interventi di riqualificazione, ndr) il cantiere di fatto non è ancora partito a causa di un problema sorto con una ditta subappaltatrice», ha precisato l’assessore allo sport, Viviana Guidetti, presentando il quadro generale dei quattro interventi. Alla Bellani sono previsti lavori di abbattimento delle barriere architettoniche in conformità con le norme Coni e il rinnovo dei servizi igienici e degli spogliatoi della palestra.

Monza, interventi in quattro palestre scolastiche: lavori in corso in qualla della media Bellani

Il progetto prevede un nuovo impianto di illuminazione a led e la costruzione di una balaustra che delimiti lo spazio della tribuna dall’area gioco. Per questi interventi il quadro economico stanziato è di 500.000 euro e il termine dei lavori, salvo imprevisti (e alla luce anche del ritardo iniziale del cantiere) è fissato per novembre 2024. Qui si allenano gli Sharks Monza che potranno continuare l’attività sportiva negli spazi del Rosmini (dove è già stata predisposta una rampa di accesso per facilitare lo spostamento delle carrozzine) e il Gso Regina Pacis che invece sfrutterà la palestra del liceo Frisi per continuare gli allenamenti durante i mesi di cantiere.

Monza, interventi in quattro palestre scolastiche: alla Zucchi sostituzione del pavimento

Altri 220.000 euro sono stati previsti invece per gli interventi alla media Zucchi. Qui i lavori sono iniziati lo scorso 3 giugno e prevedono la sostituzione della pavimentazione e l’abbattimento delle barriere architettoniche. Il progetto prevede anche l’installazione di una rete che protegga il controsoffitto dalle pallonate alte e anche l’installazione di canestri per pallacanestro mobili, adatti anche per la pratica del minibasket. Qui i lavori dovrebbero concludersi entro il mese di agosto. Nel caso si dovessero invece protrarre le società che abitualmente utilizzano la palestra della Zucchi (la Baita e il Sanfru Basket) potranno appoggiarsi alla palestra dell’istituto Mosè Bianchi.

Monza, interventi in quattro palestre scolastiche: alla Ardigò anche due spogliatoi

La sicurezza e l’abbattimento delle barriere architettoniche al centro anche degli interventi della media Ardigò con la manutenzione straordinaria dei servizi igienici e degli spogliatoi. È prevista la realizzazione

di due spogliatoi per gli arbitri e di un locale infermeria. Le opere prevedono anche la realizzazione di un nuovo locale deposito degli attrezzi ginnici della scuola ma anche delle società sportive. Completano i lavori le opere di adeguamento dell’impianto elettrico, idrico sanitario, il riscaldamento e fognario. I lavori alla scuola di via Magellano sono iniziati il 10 giugno. L’importo complessivo ammonta a 130.000 euro e la consegna è prevista per settembre.

Monza, interventi in quattro palestre scolastiche: due tranche alla Tacoli

E infine la primaria Tacoli. Qui il programma degli interventi è suddiviso in due trance: una già avviata il 10 giugno e che si concluderà entro settembre, e un secondo lotto che si svolgerà nell’estate 2025 e riguarderà l’adeguamento normativo. Per la prima parte dei lavori è prevista una spesa di 100.000 euro per la sostituzione dell’impianto di riscaldamento e il ripristino dell’unità di trattamento dell’aria degli spogliatoi. La società Astro skating durante i mesi dei lavori nella palestra userà gli spazi del Nei per continuare gli allenamenti in vista dei campionati europei previsti per settembre.