Monza: ok definitivo alla nuova scuola media Bellani, ricostruzione dal 2025

La scuola media Bellani di Monza sarà bonificata, abbattuta e ricostruita per diventare un luogo identitario del quartiere attraverso, per esempio, un collegamento col vicino oratorio. Dalla giunta è arrivato l’ok al progetto, già anticipato, che a partire da inizio 2025 riguarderà la scuola secondaria di primo grado costruita nel 1967 tra le vie Foscolo, Pascoli e Pellico: i lavori interesseranno l’intero edificio e le aree esterne, ad eccezione della palestra e dell’area spogliatoi.

Monza: ok definitivo alla nuova scuola media Bellani, operazione da 11 milioni di euro

Il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica è destinato a rivoluzionare la struttura dell’edificio definito dal Comune come “obsoleto ed energivoro”. Una operazione dal valore complessivo di 11 milioni di euro finanziati con risorse proprie e che dovrebbe terminare entro il 2026.

Monza scuola media Bellani rendering

Monza: ok definitivo alla nuova scuola media Bellani, complesso connesso col quartiere

Il nuovo edificio sorgerà sull’area esistente, con una superficie coperta di circa 1.540 metri quadrati. L’obiettivo di creare un complesso di edifici, spazi e attrezzature aperti alla cittadinanza e connessi con il quartiere. Un nuovo collegamento permetterà un accesso sicuro all’area della parrocchia, i cui spazi sono talvolta utilizzati per la didattica. Da via Foscolo, sarà anche possibile accedere ad uno spazio “agorà”, una piazza aperta alla cittadinanza che si inserisce tra gli spazi della scuola e dell’oratorio.

Monza: ok definitivo alla nuova scuola media Bellani, l’assessore Lamperti

«Si tratta di un intervento che va nella direzione delle priorità stabilite dal programma elettorale – commenta l’assessore ai Lavori Pubblici, Marco Lamperti – l’edilizia scolastica, perché è qui che si formano i nuovi cittadini. Questa nuova scuola sarà in grado di ospitare gli studenti in spazi ottimizzati per i bisogni didattici e all’avanguardia dal punto di vista dell’efficienza energetica. Inoltre, è un progetto che non si limita alla sola logica del plesso scolastico, ma punta a integrarsi nel tessuto del quartiere Regina Pacis, offrendo alla cittadinanza nuovi spazi pubblici. Personalmente mi dà una certa emozione lavorare al rifacimento integrale di quella che fu la mia scuola e che quasi da allora aspetta questo momento».

Monza scuola media Bellani rendering

Monza: ok definitivo alla nuova scuola media Bellani, come sarà

L’impianto architettonico dell’edificio sarà composto da due corpi di fabbrica orientati nord-sud, sfalsati di mezzo piano, connessi centralmente dal corpo scale/ascensore. Alle due estremità nord e sud sono posizionati due blocchi contenenti i locali di servizio. Il blocco sud ha inoltre funzione di collegamento con la palestra esistente, che non verrà abbattuta in quanto di più recente realizzazione ed esente dalle problematiche che caratterizzano il resto dell’attuale edificio.

La nuova struttura ospiterà spazi amministrativi, una mensa per 90 alunni in un unico turno, 21 aule dimensionate per 25 alunni distribuite tra piano rialzato, primo piano e secondo piano, 6 aule per attività musicali o attività di sostegno, due laboratori di informatica e due di arte, un’aula conferenze capace di ospitare circa 160 persone, accessibile in maniera autonoma anche dall’esterno, una biblioteca diffusa e spazi per lo studio o sostegno e servizi per alunni, docenti, personale amministrativo, collaboratori scolastici, personale di servizio alla mensa.