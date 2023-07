Monza: la scuola Bellani non va all’ex Macello, ecco il piano della giunta

La nuova scuola Bellani di Monza sarà costruita al posto della vecchia Bellani e la conclusione dei lavori è prevista entro il 2026. La decisione, «dirompente perché sappiamo che ci si aspettava altro», è stata confermata dall’assessore ai Lavori pubblici Marco Lamperti al termine della riunione di giunta dello scorso giovedì, durante la quale l’esecutivo ha deliberato la nuova ipotesi progettuale.

Monza: l’impasse della Bellani, l’inquinamento, la causa

«Era necessario uscire dall’impasse in cui ci si trovava ormai da troppo tempo: gli anni dell’ex giunta Allevi sostanzialmente sono trascorsi senza che ci si mettesse testa, tanto che la richiesta di caratterizzazione ambientale è stata formalizzata solo poco prima del voto e i risultati sono arrivati lo scorso autunno, quando la giunta Pilotto si era insediata ormai da diversi mesi».

Il punto di partenza di Lamperti e del sindaco Paolo Pilotto, che ha la delega all’Istruzione, è stato quello di ragionare sulla ricollocazione dell’edificio: l’ipotesi ex macello, ormai arrivata alla sua variante “H”, «avrebbe portato poco lontano, sia perché l’analisi del suolo ha confermato la presenza di scarti di fonderia la cui bonifica avrebbe richiesto centinaia di migliaia di euro, sia perché – precisa Lamperti – la soluzione “H”, e le relative opere di cantierizzazione, avrebbero sconfinato in aree ancora interessate dalla causa Hi Senses, di cui sul finire dell’estate aspettiamo finalmente la sentenza definitiva».

Monza: la nuova scuola Bellani e i tempi previsti

Nelle intenzioni della giunta la costruzione della nuova scuola media prenderà il via nel cortile dell’attuale Bellani, che non interromperà l’ordinario svolgimento delle sue attività.

Cronoprogramma alla mano, l’assessore Lamperti elenca i prossimi passaggi: all’atto di indirizzo farà seguito il parere di fattibilità tecnica ed economica, per poi arrivare all’appalto sul finire del 2023.

Nel corso dell’anno scolastico 2024/25 è previsto l’avvio dei lavori per la costruzione del nuovo edificio e nell’estate del 2025 si procederà all’abbattimento delle sezioni del vecchio plesso che si affacciano su viale Ugo Foscolo.

Monza: la nuova scuola Bellani per il 2026

A seguire, durante l’anno scolastico successivo (il 2025/26) si completerà il nuovo edificio e, infine, nell’estate 2026 si metterà mano al nuovo giardino. La spesa complessiva si aggira sui dieci milioni di euro, a copertura dei quali l’amministrazione – mentre continuerà a dialogare con Inail, con cui «sono riprese le interlocuzioni» – accenderà intanto un mutuo.

Secondo l’ipotesi progettuale attualmente in auge la nuova Bellani «sarà una scuola moderna, ad altissimo efficientamento energetico: abbiamo previsto una ventina di aule, un auditorium e spazi per laboratori. Un paio di settimane fa io e il sindaco Pilotto abbiamo avuto modo di discuterne con la dirigenza dell’istituto e i riscontri sono stati positivi: del resto – conclude Lamperti – una soluzione per la Bellani, costruita cinquant’anni fa in cemento-amianto, si aspettava da oltre tre lustri».