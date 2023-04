Monza, arriva una nuova luce: tutte le tappe per l’illuminazione pubblica

“Monza risplende di una nuova luce”, quella delle lampade che saranno sostituite nel giro di qualche mese da Acinque, la società partecipata del Comune che si è aggiudicata il project financing dell’illuminazione pubblica. L’azienda, che nei 19 anni di durata del contratto investirà circa 13 milioni di euro, riceverà da piazza Trento e Trieste un canone annuale attorno ai 2.200.000 euro che oscillerà in base alle variazioni del costo dell’energia.

Monza, arriva una nuova luce: lampioni a led, cavi elettrici e fibra ottica

L’appalto, oltre alla gestione e manutenzione di 12.549 lampioni, prevede la posa di 23 chilometri di cavi elettrici e di una cinquantina di chilometri di fibra ottica che collegheranno un centinaio di edifici pubblici, tra cui le scuole, e i pali su cui potranno essere installate le telecamere per la videosorveglianza.

I lavori, ha spiegato giovedì 6 aprile l’amministratore delegato di Acinque Tecnologie Giovanni Chighine, dovrebbero partire a luglio: entro dicembre i tecnici dovrebbero sostituire con i led le prime 9.000 lampade delle circa 11.000 obsolete iniziando dalle vie principali e da quelle più buie.

Monza, arriva una nuova luce: 18 mesi per illuminazione, telecamere, centraline per l’aria, panchine smart

Il cronoprogramma fissa nell’arco di 18 mesi il rifacimento della illuminazione di 50 tra luoghi significativi e monumenti tra cui piazza Trento e Trieste, l’Arengario, il Duomo e il ponte dei Leoni, l’installazione di 100 telecamere e di 5 centraline per il monitoraggio dell’aria, la posa di 2 panchine smart attrezzate per la ricarica dei telefonini, la creazione di 42 punti di accesso al wi-fi. La riduzione del consumo del 77% di energia elettrica garantita dai led si tradurrà nel taglio di 1.500 tonnellate l’anno di co2 immessa nell’atmosfera.

Monza, arriva una nuova luce: il progetto riparte dopo lo stop per un ricorso

«Abbiamo chiuso un lungo percorso – ha commentato il sindaco Paolo Pilotto – una illuminazione adeguata delle strade aumenta la sicurezza dei pedoni, dei ciclisti e chi si sposta con i mezzi pubblici». Il progetto nato nel 2016 e bloccato per anni a causa di un ricorso è stato aggiornato e adeguato allo sviluppo delle tecnologie, come ha precisato il vicesindaco Egidio Longoni.

«L’infrastruttura digitale che attraverserà la città – ha notato il presidente del gruppo Acinque Marco Canzi – darà a Monza un passo in più e la renderà più attrattiva» per i giovani e gli investitori. «L’appalto – ha aggiunto il vicepresidente Paolo Busnelli – restituirà dignità alla città e permetterà di valorizzare il suo patrimonio artistico. I pali intelligenti e la rete in fibra ottica in futuro potrebbero essere utilizzati anche per sviluppare i servizi di telesoccorso e telemedicina».