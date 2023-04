Muggiò “città smart” con il progetto di riqualificazione di Enel X

“Una vera e propria città smart”. È questo l’obiettivo del progetto di Enel X per Muggiò che prevede la riqualificazione dell’illuminazione pubblica, aggiornando tutto il parco illuminante con tecnologia Led (per un totale di 3600 punti luce), e l’illuminazione di 76 attraversamenti pedonali.

Muggiò “città smart”: sicurezza, risparmio e riduzione Co2

“Grazie all’accordo con Enel X, della durata di 15 anni, Muggiò godrà di un’illuminazione pubblica all’avanguardia e di una maggiore sicurezza sulle strade – ha spiegato Domenico Prestinenzi, responsabile Delivery and Operations Lombardia Ovest di Enel X Italia – Inoltre, in un anno otterrà un risparmio energetico dell’80% e una riduzione delle emissioni di Co2”.

Muggiò “città smart”: trasformazione a Led e quadri telecontrollati

La trasformazione a Led e l’installazione di quadri telecontrollati migliorerà la qualità del servizio, garantendo minori guasti, maggiore tempestività nella risoluzione delle problematiche e una migliore qualità dell’illuminazione urbana. Oltre all’efficientamento degli impianti di illuminazione pubblica, il progetto prevede la dotazione di nuovi servizi digitali.

Muggiò “città smart”, il sindaco: primo progetto proposto nel 2014

“Oggi è per me una giornata speciale, perché vedo concretizzata un’idea che parte da molto lontano. – ha continuato il sindaco Maria Fiorito – È stata infatti questa la prima progettualità che ho proposto al nostro Comune nel 2014 appena mi sono insediata come sindaco, una scelta maturata tra i banchi del Consiglio provinciale, quando si immaginava un piano di efficientamento di tutto il sistema di illuminazione pubblica, creando un ambito territoriale vasto”.

Il sindaco ha concluso poi ringraziando l’assessore alla Sostenibilità ambientale e illuminazione pubblica – “per la competenza e la determinazione con cui ha seguito l’iter e l’Ufficio Tecnico Comunale” – e gli architetti Marchesotti e Princi.

Muggiò “città smart”: il modello di città sostenibile

Grazie ai servizi sempre più capillari offerti ai cittadini, il comune di Muggiò si posiziona nella fascia alta del “15 Minute City Index”, l’indicatore sintetico di Enel X che mira a restituire informazione sulla prossimità dei servizi raggiungibili a piedi o in bicicletta da casa, su un modello di città sostenibile. Il Comune ha raggiunto un livello di 5/5 e una crescita del 5% sul punteggio dell’anno precedente.