Arcore scrive il piano per il risparmio energetico

Messi nero su bianco i provvedimenti del comune di Arcore per la riduzione dei consumi e far fronte al caro energia. È stato approvato, mercoledì 21 dicembre 2022, dalla giunta comunale, il “Piano per la Riduzione dei Consumi ad Arcore”. Firmato da sindaco, vicesindaco e assessori al bilancio, urbanistica e commercio, il documento sancisce interventi immediati (anche già attuati negli scorsi mesi) e a medio-lungo termine per massimizzare la riduzione dei consumi e la domanda degli stessi.

Arcore scrive il piano e i primi provvedimenti

Già a ottobre, in conformità con le linee guida europee e nazionali, messi in pratica interventi sulla riduzione dell’orario di riscaldamento e illuminazione degli immobili comunali. Pensata, invece con il piano, la sostituzione (compatibilmente con le risorse disponibili)delle fonti di illuminazione pubblica con più moderne e sostenibili luci al led, e di serramenti e caldaie in alcuni plessi scolastici. Prevista dal piano anche la ridefinizione e degli orari dell’attività lavorativa dei funzionari mediante la remotizzazione. Sarà premura dell’amministrazione trasformare, dove possibile, il lavoro negli uffici in smart working. Stesso destino, desiderato per tutto ciò che riguarda l’attività delle commissioni consiliari o qualsiasi altra attività politica, in modo tale da consentire lo spegnimento del riscaldamento. La motivazione dietro a alla revisione delle politiche di utilizzo delle risorse, riguarda chiaramente la situazione di caro energia vissuta da tutta la Comunità Europea, a fronte della guerra in Ucraina e la conseguente instabilità del sistema nazionale del gas naturale e dell’energia, ma non solo, anche la componente ecologica e ambientale ha giocato un ruolo fondamentale.

Arcore scrive il piano anche per educare i cittadini

“La situazione climatica è tragica in tutto il mondo – spiega Michele Bertani, consigliere con delega in materia di green economy – .Come amministrazione abbiamo steso delle linee guida, e ogni assessore ha affrontato il tema energia nel suo ambito di delega. Lo scopo è quello di educare i cittadini e quanti orbitano attorno al comune ad un comportamento energetico più sostenibile. Chiaramente tutte le iniziative che stiamo portando avanti, come la sostituzione dell’illuminazione e la creazione della comunità energetica, non risolveranno magicamente la situazione dall’oggi al domani, ma per fare un cambiamento è necessario iniziare da qualche parte”.