Monza: lo strano caso dei blackout di Cederna che non hanno ancora una spiegazione

Il televisore che si spegne sul più bello mentre sullo schermo stavano scorrendo le scene salienti della fiction preferita. Il buio che cala all’improvviso nella sala da pranzo come nelle feste di compleanno quando sta per arrivare la torta con le candeline. Il pensiero che corre al cibo conservato in frigorifero che rischia di andare a male. Scene di (quasi) ordinaria amministrazione che ci sono state segnalate nelle ultime settimane (in special modo nei weekend) da alcuni lettori residenti nel quartiere Cederna di Monza.

Blackout a Cederna: chi sa e chi no

Nulla a che vedere con l’annoso problema dell’illuminazione pubblica, al quale, peraltro, l’amministrazione comunale sta mettendo mano. In questi casi si tratta esclusivamente di fastidiose situazioni domestiche che danno qualche grattacapo alle famiglie. La Consulta di quartiere (che comprende oltre a Cederna anche il confinante rione Cantalupo) non ha ricevuto segnalazioni in proposito ma la coordinatrice Nadia Patriarca e il suo vice Bruno Montrasio raccomandano a tutti i residenti di segnalare qualsiasi tipo di problematica (non solo, quindi, relativa ai blackout) al Centro civico di via Cederna.

«Ogni comunicazione sarà presa in carico – assicurano i referenti dell’organismo partecipativo – e sarà nostro compito portarla nelle sedi competenti, dal comune, all’Ats all’Enel, giusto per fare qualche esempio, per arrivare a una soluzione concreta».

Blackout a Cederna: Enel sa e pensa a un problema di impianti privati

E proprio all’operatore nazionale che fornisce l’energia elettrica ci siamo rivolti per fare presente la situazione. La risposta è stata precisa. E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete a media e bassa tensione, è al corrente della situazione dopo aver ricevuto segnalazioni da parte dei cittadini di brevi disservizi nel comune di Monza, che si verificano soprattutto durante i weekend (ma non solo).

L’azienda ha subito provveduto ad allertare i propri tecnici i quali, dopo aver effettuato le opportune verifiche, non hanno individuato alcun guasto sulle reti. Una probabile risposta a questi disservizi, secondo E-Distribuzione, potrebbe essere un’interferenza. «È possibile – spiegano dall’azienda che sia un impianto privato a generare tali disturbi alla rete, facendo scattare l’interruttore differenziale (salvavita) delle abitazioni della zona. Pur non interessando le proprie reti, E-Distribuzione cercherà a breve d’individuare la fonte di questi disturbi, installando strumenti di registrazione, per scongiurare ulteriori disagi ai cittadini».