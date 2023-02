Monza, arriva il corso di primo soccorso per animali domestici

Si svolgerà il prossimo 19 marzo il primo corso di primo soccorso per animali domestici. Un’iniziativa promossa dal centro civico Centro – San Gerardo di Monza con il gruppo Controllo di vicinato. Un’unica lezione, dalle 10 alle 18, per imparare le principale tecniche di intervento in caso di necessità. Il corso, destinato ad esperti ma anche a possessori di cani e gatti, è suddiviso in due parti: teorica (a sua volta divisa in quattro moduli) e una parte pratica.

Monza, il corso per soccorrere gli amici animali

Verranno affrontate le diverse situazioni di pericolo nelle quali si possono trovare gli amici a quattro zampe e gli interventi da fare in caso di necessità. Tanti gli argomenti affrontati: dall’anatomia di cani e gatti alle norme igieniche per garantire lo stato di salute e poi una casistica delle tante situazioni di pericolo che si possono incontrare: dalla puntura degli insetti alle ustioni, dalle fratture ai colpi di calore ma anche il parto, il morso del serpente e la torsione dello stomaco.

Monza, rilasciato un brevetto internazionale

Spazio anche alla parte pratica con l’insegnamento della manovra Bls e la ventilazione ma anche le tecniche di disostruzione o la costruzione di una barella adatta fino al taglio delle unghie e la gestione delle emorragie. A guidare il gruppo è Chiara Ceresoli, istruttrice cinofila Bls – D Academy. I posti sono limitati e occorre prenotarsi chiamando il numero 351.533.3016 i scrivendo a info@chiaradogtrainer.com. Al termine del corso verrà rilasciato un brevetto internazionale di primo soccorso cinofilo e un manuale digitale da consultare in caso di necessità. Le lezioni si terranno negli spazi del centro civico di via Lecco 12.