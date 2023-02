“Cani e Mici per Amici” festeggia a Seregno la Giornata internazionale del gatto

In occasione della Giornata internazionale del gatto del 17 febbraio, l’associazione “Cani e Mici per Amici” ha deciso di festeggiare la ricorrenza organizzando un evento speciale per adulti e bambini, in programma domenica 19 febbraio a Seregno. La location è il centro polifunzionale del parco “2 giugno” alla Porada. Si inizia alle 16 con un intrattenimento per bimbi, accompagnato da una dolce merenda. Sarà una bella occasione anche per intervenire mascherati, magari a tema gatto. Dalle 18, poi, aperitivo che con una piccola donazione si potrà gustare con gli organizzatori. A tutti i partecipanti sarà donato un gadget. Durante tutto il pomeriggio sarà attivo il mercatino gattoso. È gradita la prenotazione. Per info: caniemiciperamici@gmail.com oppure 339/ 8616769.

“Cani e Mici per Amici”: il perché della festa

Febbraio è considerato fin dall’antichità il mese dei gatti

Sono milioni gli italiani che hanno in casa un felino e il 17 febbraio si celebra la Giornata internazionale del gatto. Perché proprio il 17 febbraio? In Italia ricorre ogni anno dal 1990 per festeggiare questi affascinanti animali e sfatare i miti e le antiche credenze che, ancora oggi, espongono molti gatti a numerosi pericoli e ingiustificabili atti di cattiveria umana. Nella tradizione popolare febbraio era considerato “il mese dei gatti e delle streghe”, ma questo è anche il mese dell’acquario e in astrologia le persone nate sotto questo segno sono considerate libere e anticonformiste, caratteristiche tipicamente riconosciute anche ai gatti. Il 17 è un numero associato alla malasorte in Italia, perché se scritto in numeri romani (XVII) e anagrammato corrisponde alla parola “VIXI”, cioè “sono vissuto”. Anche il gatto, soprattutto quello nero, è associato dalla tradizione alla morte e ecco il perché della scelta di questa particolare data. Il 17, però, può anche essere inteso come “1 di 7” che richiama alle leggendarie sette vite dei gatti.

“Cani e Mici per Amici”: appuntamento al 19 febbraio

La Giornata del gatto si celebra in date diverse in ogni nazione. Il 17 febbraio si celebrano tutti i gatti, e a Seregno lo si farà due giorni più tardi, domenica 19 febbraio, in un contesto aperto a tutti gli amanti dei nostri amici a quattro zampe. La Festa internazionale del gatto è un’occasione per coccolare questi felini, indipendenti e intelligenti, qualunque sia il loro colore e la loro provenienza, con o senza pedigree, perché loro sanno arricchire le nostre vite in modo sempre sorprendente e speciale.