Cosa c’è sul Cittadino di mercoledì 1 maggio 2024. Sì mercoledì, nelle edicole e in edizione digitale (clicca qui) un giorno prima della tradizione uscita del giovedì per la concomitanza della Festa dei lavoratori.

Che cosa c’è sul Cittadino in edicola mercoledì 1 maggio 2024: primo piano

Festa dei lavoratori, ma a Monza coincide con la prima morte sul lavoro dell’anno. Non ce l’ha fatta l’operaio di 42 anni che era rimasto ferito gravemente il 24 aprile in un cantiere di via Giacosa: è morto a inizio settimana all’ospedale San Gerardo. Era egiziano, abitava a Milano e proprio la scorsa settimana era stato raggiunto in Italia dalla moglie. I sindacati hanno espresso cordoglio e poi sono tornati a insistere sulla necessità di formare le imprese alla sicurezza e alla prevenzione.

E poi il focus su quanto guadagnano i Comuni dalle multe: in Brianza nel 2023 raccolti oltre 15 milioni; Monza che a breve (forse) avvierà una riflessione sull’appalto rifiuti, come annunciato dal sindaco in consiglio comunale. Una polemica, sempre in aula, sull’uso dei social network da parte di alcuni amministratori: sarebbero usati «in modo dilettantistico».