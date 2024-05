Monza: ai Boschetti reali torna l’Asian street food festival

Torna nella storica cornice dei Boschetti reali di Monza, l’Asian street food festival. Da venerdì 3 maggio a partire dalle 18, a domenica 5 maggio, il festival del cibo orientale sarà in città. Una kermesse dedicata non solamente agli amanti della cucina di strada made in Asia. Silent disco, cocktail, esposizioni, performance artistiche e ancora musica, giochi e tanti eventi tutti da gustare e vivere insieme. Profumi, musiche e colori che ti trasporteranno in un’altra dimensione, lontana dalla routine di tutti i giorni per un weekend all’insegna del divertimento. Un lungo e intenso viaggio in Oriente. L’ingresso è gratuito.